“Faccio molto ses*o in quarantena”: l’ex di Maurizio Costanzo lo confessa in diretta, imbarazzo in studio

Marta Flavi ospite a Buongiorno Benessere, il programma di Vita Carbone

Come ogni sabato su Rai Uno va in onda Buongiorno Benessere, programma di Vira Carbone. Nell’appuntamento trasmesso il 4 aprile 2020, negli ultimi minuti dedicati alla cucina sana, Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo forse si è dimenticata di essere in diretta e in televisione.

Quindi si è lasciata scappare la seguente battuta: “Sto facendo molto ses*o in questo periodo“. Con la padrona di casa si parlava di come rimanere in forma e avere un ottimo fisico anche in questo periodo di quarantena, visto che siamo reclusi in casa da oltre un mese.

La clamorosa gaffe dell’ex moglie di Maurizio Costanzo

Durante i suoi interventi a Buongiorno Benessere, Marta Flavi si è comportata bene ed è andato tutto alla perfezione. Ma solo nei minuti finali l’ex conduttrice di Agenzia Matrimonia ha commesso una gaffe imbarazzante.

Rendendosi conto di averla sparata grossa poi si è giustificata così: “Scusate ma mi sono lasciata prendere dalla situazione. Spesso non riesco a distinguere il fatto che la conduttrice sia una mia cara amica dal fatto di stare in televisione“. Per chi non lo sapesse il format di Vita Carbone è una trasmissione televisiva che si occupa principalmente di medicina, in onda su sulla rete ammiraglia Rai tutti i sabato mattina.

Vita Carbone imbarazzata a Buongiorno Benessere

Per tutti coloro che conoscono Vita Carbone sanno perfettamente che quest’ultima è un’ottima professionista e che sa gestire bene anche gli imprevisti. E proprio con la gaffe commessa dall’ex moglie di Maurizio Costanzo alla fine è riuscita a mantenere il self control.

La padrona di casa, infatti, non ha accennato nessuna parola allo scivolone commesso dalla sua cara amica Marta Flavi. Infatti la presentatrice è andata avanti come nulla fosse, tuttavia i telespettatori hanno notato dell’imbarazzo nel suo sguardo. Infatti al momento di congedarla ha deciso di non tornare più sull’argomento. Sicuramente la scena finirà nella storica rubrica del tg satirico Striscia la Notizia ‘I Nuovi Mostri’.