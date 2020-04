Adara Molinero nella bufera: la rivelazione dell’ex Hugo Sierra spiazza

Non si ferma il caos social e mediatico legato alla coppia formata da Adara Molinero e Gianmarco Onestini. Dopo la rottura Hugo Sierra ha fatto delle importanti rivelazioni e non è successo solo questo. Ecco di cosa si tratta

Gianmarco Onestini furioso con Adara Molinero

Gianmarco Onestini la settimana scorsa ha confessato di aver fatto una brutta scoperta sulla sua compagna Adara Molinero e così ha deciso di lasciarla. Gianmarco e Adara si sono conosciuti al Gran Hermano Vip 7 e da allora c’è stato un tira e molla. Tuttavia, lei ha lasciato il suo fidanzato e padre del suo bambino Hugo Sierra per stare con Gianmarco. Dopo un periodo di dubbi, chiariti a El tiempo del descuento, tra loro è iniziata ufficialmente una relazione.

Qualche settimana dopo, però, Gianmarco è apparso in lacrime sui social dicendo di avere scoperto delle chat compromettenti con un ragazzo, con il quale Adara doveva incontrarsi. Sui social è iniziato un brutto scontro tra i due, ma la rivelazione di Hugo Sierra, e non solo, ha gettato benzina sul fuoco.

La rivelazione di Hugo Sierra: ‘Adara mi ha sempre cercato per tornare con me’

Hugo Sierra è uno dei concorrenti di Supervivientes (L’Isola dei Famosi spagnola) e nel reality ha conquistato Ivana Icardi, l’acerrima nemica di Gianmarco Onestini. Ebbene, Hugo ha confessato che in realtà Adara l’ha cercato fino al giorno prima che lui partisse per l’Honduras per tornare con lui. La dichiarazione ha sconvolto il pubblico, ma non Gianmarco, il quale ha detto di averlo saputo e di averla perdonata per questo.

Ma non è finita qui. È anche emerso il fatto che Adara ha cercato quel ragazzo dalle chat compromettenti, Rodrigo Fuertes Puch, da quando lui si è lasciato con la ragazza, quindi da molto tempo. In questo caso Gianmarco ha scritto poche parole su Instagram ma molto chiare: “Pensavo di sapere molte cose, ma la realtà è ancora peggio“.

Insomma, Gianmarco non sapeva che Adara e Rodrigo si sentivano da così tanto tempo. A questo punto tutti si sono scagliati contro la ragazza. Dal momento che ha sempre continuato a cercare il suo ex per tornare con lui, ha cercato anche un altro ragazzo, come mai ha portato avanti la relazione con Gianmarco? Solamente per fare ospitate televisive e soldi?