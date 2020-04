“Pronti a cacciarmi fuori…”: Gerry Scotti, il retroscena sulla compagna Gabriella e il figlio Filippo

Gerry Scotti costretto a rinviare le registrazioni di Caduta Libera

Da qualche settimana Gerry Scotti è alla guida di Striscia la Notizia al fianco della storica collega Michelle Hunziker. In questo periodo il conduttore pavese doveva essere impegnato con le registrazioni della nuova edizione di Caduta Libera, ma a causa dell’emergenza Covid-19 è stato rinviato tutto.

E se in televisione sembra avere il controllo della situazione, tra le mure domestiche il professionista Mediaset deve fare i conti con la supremazia della compagna Gabriella Perino e suo figlio Filippo, soprattutto in cucina.

Il conduttore pavese se la cava in cucina?

Di recente Gerry Scotti ha deciso di rispondere ad alcune domande poste dal giornalista del magazine Gente. Oltre a parlare della sua carriera e della sua attuale esperienza dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci, il pavese ha svelato come se la cava dietro ai fornelli. Il professionista di Canale 5 ha confessato di saper cucinare ma di non essere un cuoco.

Per questo motivo, per evitare danni spesso cede il posto alla compagna Gabriella Perino, un’architetto milanese e al figlio di quest’ultima, Filippo, avuto da un precedente matrimonio. “Gabriella, la mia compagna, cucina bene e inventa sempre piatti nuovi. Bravo è anche suo figlio Filippo, di 24 anni. Non me la cavo male. Ma se arrivo in cucina mentre loro stanno spadellando e cerco di dire la mia, mi cacciano fuori”, ha confessato il collega di Michelle Hunziker.

Il fioretto di Gerry Scotti

Intervistato dal periodico Gente, continuando a parlare di fornelli Gerry Scotti ha confessato che al momento non consuma carne. in poche parole il conduttore di Caduta Libera ha fatto un fioretto alla Madonna:

“Sto provando a non mangiare carne, che adoro. Nessun fanatismo, ma una semplice rinuncia. Cerco di essere salutista in un periodo che ci impone scelte responsabili anche verso di noi. Mi sono informato sulle proteine sostitutive e sto bene”. Ma il professionista pavese ha precisato che non è diventato vegetariano, ma sta facendo questo anche per tutelare la sua salute.