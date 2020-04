Giancarlo Magalli spiazza su Adriana Volpe: “Vorrei fare pace…”

Tutti, ormai, saranno a conoscenza dell’astio esistente tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. I due si sono pesantemente scontrati quando erano entrambi alla guida de I Fatti Vostri, al punto da trascinarsi addirittura in Tribunale.

Ad ogni modo, dopo tutto quello che è successo all’ex conduttrice RAI a causa del Coronavirus, il presentatore ha deciso di fare un passo nei suoi confronti nella speranza di porre fine a tutte queste polemiche.

Le parole di Giancarlo Magalli su Adriana

Nel corso di un’intervista con il settimanale “Oggi”, Giancarlo Magalli ha parlato del suo rapporto con Adriana Volpe. In particolar modo, il protagonista ha detto di essere molto dispiaciuto per quanto accaduto alla sua ex collega a causa del COVID-19. Ricordiamo, infatti, che la donna è stata costretta ad abbandonare la casa del Grande Fratello VIP in quanto suo suocero è deceduto per il virus che sta attanagliando tutta l’Italia.

Ebbene, considerando la gravità della situazione, sia in casa Volpe sia per tutti, Magalli ha scelto di fare un passo verso la sua acerrima nemica. Durante l’intervista ha detto che quest’emergenza sanitaria gli ha dato la possibilità di riflettere su quanto accaduto e di giungere ad una conclusione. A quanto pare, vuole mettere da parte i vecchi rancori per lasciare spazio alle cose più serie che ci sono da affrontare in questo momento.

La Volpe accetterà le scuse?

Giancarlo Magalli, quindi, ha palesemente detto di essere propenso a fare pace con Adriana Volpe evitando di trascinarsi entrambi in Tribunale. La donna, infatti, ha sporto denuncia contro il suo collega a seguito delle pesanti accuse che quest’ultimo mosse contro di lei. La situazione è stata ampiamente affrontata anche durante la permanenza dell’ex gieffina nella casa del Grande Fratello VIP e il pubblico è sembrato tutto schierato dalla parte della donna.

Probabilmente, anche Giancarlo si è reso conto degli errori commessi ed ha provato a rimediare a tutto. Per il momento, però, la Volpe non ha ancora risposto alla vicenda. Perciò, non è ancora noto se la protagonista deciderà di accettare le scuse del suo rivale e gettarsi alle spalle tutti i rancori oppure no.