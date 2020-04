Timor Steffens abbandona le polemiche: il post dopo la finale di Amici 19

Dopo lo scontro in puntata tra Maria De Filippi e Timor Steffens, il coreografo senza aver abbandonato tutte le polemiche. Ecco che cosa ha pubblicato sui social dopo la finale di Amici 19

Amici 19: scontro tra Maria De Filippi, Alessandra Celentano e Timor Steffens

Durante la finale di Amici 19 trasmessa in diretta su Canale 5 venerdì 3 aprile, c’è stato uno scontro tra Maria De Filippi, Alessandra Celentano e Timor Steffens. La conduttrice ha trovato ineducato da parte dei due insegnanti il gesto di rimanere seduti mentre stava andando via Nicolai.

Il ballerino è stato eliminato dopo il primo girone e tutti si sono alzati in piedi per applaudirlo e salutarlo. Maria ha portato avanti la discussione dicendo che per lei era davvero scorretto quel comportamento, che ci si alza per salutare, per educazione.

Alessandra Celentano si è difesa dicendo che non si è mai alzata per i ragazzi e che non la vede una forma irrispettosa. Anche Timor avrebbe voluto intervenire ma Maria non l’ha fatto parlare ed è andata avanti con la puntata. Il pubblico da casa si è scagliato contro la conduttrice, trovando assolutamente giusto il fatto che Timor non si sia alzato. Chi ha seguito il talent sa perfettamente che Nicolai ha mancato di rispetto più volte all’insegnante.

Timor abbandona ogni polemica: il post

Nonostante tutto Timor Steffens il giorno dopo la finale di Amici 19 ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram e non ha fatto nessun riferimento allo scontro. Inoltre, ha parlato bene di tutti i finalisti, compreso Nicolai.

Timor ha voluto dedicare qualche parola a Gaia, la vincitrice. Ha scritto che dal primo momento che l’ha vista sul palco ha capito che c’era qualcosa di speciale in lei. Quando si esibisce è come se fosse a casa sua e il pubblico i suoi invitati. Lui sentiva che era una probabile vincitrice, ma in ogni caso avrebbe avuto un futuro luminoso davanti a sè.

Poi ha scritto che tutti i finalisti hanno fatto un lavoro incredibile, hanno creduto in loro stessi, convinto la giuria, il pubblico a casa, si sono esibiti come non ci fosse un domani. Insomma, hanno davvero lasciato i loro cuori sul palco. Come potete vedere, nessuna polemica, solo parole di incoraggiamento e complimenti per i ragazzi che hanno concluso l’esperienza di Amici 19. Che cosa ne pensate?