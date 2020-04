Mika, la madre del cantante ricoverata ha il Coronavirus? “sembra migliorare ma…”

Mika scappa via dalla diretta di Rai Uno

Mika sembra essere stato coinvolto proprio in queste ultime ore da un vero e proprio ciclone che potrebbe tirarlo in basso, da un istante all’altro. I fan sono parecchio preoccupati per lui da una settimana perchè è stato assente, ma soprattutto per la sua scomparsa a Domenica In la scorsa settimana.

Stava per entrare quando improvvisamente è stato annunciato che il cantante non avrebbe partecipato alla trasmissione. Ovviamente non si può pensare ad altro che qualcosa di grave, di improvviso. Così adesso ha dato tutte le spiegazioni del caso. Stava per entrare ed è arrivata una chiamata, quella che mai dimenticherà.

Al telefono qualcuno in modo confuso gli riferiva che la madre era stata ricoverata d’urgenza, senza spiegarne il motivo. Sono stati momenti difficili, proprio come quelli che sta vivendo adesso. Il ragazzo spiega che per lui è davvero tutto difficile, ha visto soffrire la mamma che continua anche adesso a stare male.

Mika, la madre stabile ma allo stesso tempo in condizioni critiche

Mika spiega poi che la signora adesso si sta stabilizzando ma che le condizioni di salute Non sono affatto buone. In occasione di ciò ha fatto un ringraziamento a tutti coloro che stanno vicini sia lei che alla mamma. Allo stesso modo afferma, vorrebbe stare vicino a tutti coloro che hanno conosciuto la sofferenza del virus in prima persona e non soltanto. E’ brutto vedere che la persona che ami non è più in grado di parlare. Eppure non c’è nulla da fare.

Per la mamma di Mika questa non è la prima sofferenza dato che ha già combattuto contro il cancro al cervello che è stato tanto aggressivo ma che è riuscita a sconfiggere. Ecco perché in questo momento sono tutti particolarmente tristi, da quando la donna ha accusato i primi sintomi i medici Non fanno altro che prepararli al peggio. D’altronde che pensare se si è consapevoli che il virus si è impossessato di un corpo che era già debole di suo?

La mamma di Mika potrebbe avere contratto il coronavirus

Si perchè a quanto pare potrebbe aver contratto il coronavirus dato che è entrata a contatto con dei familiari che vivono a Parigi e che hanno avuto sintomi o comunque il virus. Nonostante tutto questo, il cantante ha voluto chiedere scusa ai suoi followers che in qualche modo avevano capito si nascondesse qualcosa dietro la sua assenza.

Racconta che è stato ed è tutto tanto difficile, non si può permettere di essere se stesso o comunque di esser presente come lo è sempre stato.