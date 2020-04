Amici 2020, il ballerino Javier Rojas è finito nei guai per un video

Javier è finito nei guai

Javier Rojas ha vinto nella categoria della danza, ma ha voluto dividere il premio di 50.000 euro con Nicolai Gorodiski. Inoltre ha ottenuto altri meriti per il suo indiscutibile talento. Nonostante si sia classificato secondo alla finalissima, non può che essere contento dei risultati ottenuti. Tuttavia in ambito sentimentale non può fare i salti di gioia, dal momento che è indeciso tra Talisa Ravagnani e Solveig Jenselme.

Per la prima ha messo in discussione la storia d’amore con l’altra, ma ultimamente ha avuto dei ripensamenti. Di conseguenza Gaia Gozzi e Giulia Molino gli hanno consigliato di fare chiarezza con i suoi sentimenti. Come se non bastasse è saltato fuori un corteggiamento fatto a un’altra partecipante del programma Amici 2020.

‘Con Virginia devo combinare qualcosa’

Javier è finito nei guai a causa del suo comportamento da Don Giovanni. Nonostante fosse fidanzato, ha intrapreso una relazione con la compagna d’avventura Talisa. Quest’ultima ha sempre avuto un debole per lui. Infatti soffriva quando il giovane cubano andava a trascorrere i weekend a casa di lei.

Quando si sono avvicinati, dava per scontato che avesse deciso di lasciare Solveig. In realtà il ragazzo ha chiesto un confronto che gli è stato negato, così ha scritto una lettera. Nel frattempo è venuto a galla un altro dettaglio che non è passato inosservato. Ha confessato a Nicolai di aver fatto una proposta alla ballerina Virginia Tomarchio.

In poche parole le ha chiesto di sistemarsi temporaneamente a casa sua una volta terminato il talent-show. La ballerina professionista si è limitata a sorridere senza dare una risposta, però Javier ha detto che non intende gettare la spugna. La pubblicazione del video da parte della produzione ha infastidito il diretto interessato.

‘Non tempestatemi di domande, sto soffrendo già di mio’

Quando Javier ha chiesto di vedere l’ex fidanzata, i fan di Talisa si sono preoccupati. Per questo motivo le hanno domandato cosa ne pensa a riguardo. Stanca di leggere tante notizie sul suo conto, ha deciso di pubblicare un Instagram Story in cui ha spiegato che non sta affatto bene.

Non è riuscita a nascondere le lacrime, ma si è fatta forza e ha proseguito con il discorso. Alla fine ha invitato tutti a limitare la curiosità, almeno fino a quando non chiarirà la situazione con il ballerino.