Oroscopo Paolo Fox 5 aprile 2020, le previsioni astrologiche di oggi: Leone sereno, Acquario stanco

L’oroscopo di Paolo Fox del 5 aprile 2020 è pronto a soddisfare le curiosità degli amanti dell’astrologia giornaliera. Per i segni Gemelli e Pesci è una giornata decisamente confusa. I nativi della Vergine devono fare molta attenzione in amore. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 5 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Il Sole vi dona la grinta per affrontare la vita a testa alta. In questa stagione primaverile supererete gli ostacoli e le reticenze legate al passato.

Toro – La forza che vi è mancata in questi due giorni la ritrovate in questa domenica. C’è di più: questo è un periodo adatto per ristabilire un buon contatto con gli altri e magari trovare un nuovo amore.

Gemelli – C’è tanta confusione nella vostra testa. Dovete fare attenzione a puntare bene le proprie emozioni, perché sia in amore che in casa potrebbero esserci delle difficoltà oppure solo un forte stress.

Previsioni di domenica 5 aprile da Cancro a Vergine

Cancro – Non è una novità che voi state cercando un po’ di tranquillità. Il fatto che Saturno non sia più opposto vi permette di tornare a essere protagonisti. Nelle prossime settimane potrete cercare di avvantaggiarvi in certe situazioni.

Leone – Se vi rilassate, questa giornata sarà serena. Il fatto che Saturno sia in opposizione crea molti disagi. Tutti criticano qualsiasi vostra decisione, e questo vi fa soffrire tanto.

Vergine – L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare attenzione in amore. Potreste aver perso un riferimento oppure avete talmente tanto la testa tra le nuvole da trascurare l’amore.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete impegnati a recuperare le emozioni positive e di dare un senso alla vostra vita. Per tale motivo siete più interessati sull’amore della conoscenza. Questo è anche un bel periodo per leggere e informarsi.

Scorpione – Finalmente Venere non è più opposta, così potete liberarvi di un peso e sentirvi finalmente meglio! Non è un buon periodo per le questioni pratiche ed economiche, però, dal punto di vista relazionale, da aprile si parte per una nuova avventura.

Sagittario – Presto dovrete farvi due conti! Nei prossimi tre mesi le relazioni con gli altri saranno messe in discussione. Chi ha già avuto la possibilità di stare sempre vicino alla persona amata, ora conosce sia i pregi e sia i difetti!

L’oroscopo di Paolo Fox del 5 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno – Guardate sempre il lato pratico delle cose. Infatti, siete convinti che se un amore non ha una base solida e nemmeno le spalle coperte, in una relazione si rischia di sbandare. Giornata dedicata al recupero.

Acquario – In questa giornata vi sentite stanchi. Sicuramente, molti di voi desiderano scappare, viaggiare su un’isola deserta, volare via. Purtroppo, gli spostamenti e i viaggi sono bloccati e quindi dovete scendere a compromessi con questo periodo di restrizione.

Pesci – C’è confusione nella vostra testa. Chi ha due storie in ballo o chi ha puntato una persona sbagliata, deve dire ’Stop’. Occhio alle voci di corridoio e ai pettegolezzi. Questa giornata di domenica v’invita a osservare di più e ad agire di meno.