Amici 2020, Alessandra Celentano lascia il programma definitivamente

Alessandra lascia il programma?

La finale di ieri, venerdì 4 aprile, di Amici 2020 è stata ricca di colpi di scena. Gaia Gozzi ha ottenuto la vittoria portando a casa la coppa con un montepremi di 150.000 euro. Tutti sapevano che sarebbe andata a finire così, dal momento che la ragazza è dotata di un talento eccezionale.

Nelle ultime ore Giulia Molino ha pubblicato sul suo profilo Instagram la tabella dei voti che ha scatenato delle polemiche. Doveva sfidare lei Gaia nell’ultimo girone perché i telespettatori volevano ciò. Inoltre ci sono state altre lamentele per l’ennesima predica fatta da Maria de Filippi ad Alessandra Celentano. Ragion per cui quest’ultima potrebbe non presentarsi nella prossima edizione del talent-show.

‘Alzarsi è sinonimo di educazione’

Alessandra lascia il programma per l’accaduto? Per ora non si sa nulla a riguardo, però molti credono che non siederà più accanto ai professori. In effetti ne ha subite tante sia dalla conduttrice che dai colleghi. In una delle prime puntate Javier Rojas aveva perso una sfida contro Nicolai Gorodiski, così ha avuto una crisi isterica.

La Celentano ha dato la colpa alla giuria palesemente incompetente del mondo della danza. A quel punto la De Filippi le ha fatto una sfuriata, criticando il modo in cui ha alimentato la rabbia del ballerino. Anche Luciano Cannito ha messo in discussione la sua carriera artistica al punto tale da degenerare in offese velate.

Successivamente è stata contattata Eleonora Abbagnato per giudicare l’esibizione in questione. Il suo parere è andato contro quello della maestra. Infine nella finale non si è alzata per applaudire Nicolai, dunque Maria le ha dato della maleducata. I fan del programma sono stufi del trattamento riservato ad Alessandra, in quanto le consigliano di rispondere a tono una volta per tutte. Ognuno è libero di pensare e agire come meglio crede.

‘Dovevano solo raggiungere il pubblico a casa e convincere noi giudici’

Come Alessandra Timor Steffens è rimasto seduto, però nessuno gli ha puntato apertamente il dito contro. In effetti i suoi follower condividono la sua scelta perché Nicolai non è stato corretto con lui.

Spesso è ricorso a termini inappropriati quando discutevano e la produzione non ha mai preso un provvedimento. Da qualche ora Timor ha deciso di condividere un post in cui si congratula con i finalisti senza soffermarsi sul suo gesto mancato.