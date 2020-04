“Il Pippone si incazzava” Bonolis e l’aneddoto mai raccontato

Bonolis, poche ore fa, ha raccontato un aneddoto mai raccontato e che nessuno sapeva. Paolo Bonolis, che ogni giorno vediamo ad Avanti un Altro ed il sabato sera con le repliche di Ciao Darwin 8, attualmente, come tutte le persone, si trova a casa. Ogni tanto, il conduttore romano, si cimenta in qualche diretta instagram. Ultimamente, ha avuto una conversazione pubblica con Carlo Conti.

Ne è uscito un momento molto piacevole, dove si sono tirati fuori aneddoti esilaranti di entrambi. Nelle ultime settimane, Paolo Bonolis ha ripreso i vertici Mediaset, i quali hanno deciso di mettere in onda le repliche di Avanti un Altro, nonostante siano già pronte le nuove puntate. Una decisione strategica da parte di Canale 5, ma che l’amato presentatore proprio non ha digerito.

Lo sfogo ad Avanti un Altro

Nella puntata di Avanti un Altro andata in onda poco fa, il conduttore ha avuto uno sfogo in diretta, che si è trasformato in un momento di grande ilarità. Leggermente rauco a causa di un’influenza, il presentatore ha avuto davanti la concorrente Dania Da Dabbo. Quando quest’ultima ha detto nome e cognome, Bonolis e Laurenti hanno faticato a capire il cognome, ma dopo averlo compreso, Dania ha detto che il suo vero nome è Donata, ma si fa chiamare Dania.

A questo punto, Bonolis ha esclamato “ma questa chi c***o è” rivolgendosi ai due autori Christian Monaco e Stefano Jurgens. Alla fine, la concorrente è riuscita a guadagnare 80.000 euro, ma non sono bastati per ottenere il titolo di campionessa.

Bonolis vuole condurre i Migliori Anni e poi l’aneddoto su Baudo

Nella diretta instagram del pomeriggio di sabato 4 aprile, il conduttore di Canale 5 ha dialogato con Carlo Conti. Il conduttore di Avanti un Altro ha detto che, se si potesse scambiare il format con il collega, condurrebbe i Migliori Anni, mentre Carlo Conti ha affermato di voler presentare Il Senso Della Vita.

Bonolis ha raccontato un simpatico aneddoto su Pippo Baudo. “Pippo Baudo si incazzava tantissimo con me quando a fine puntata di Luna Park dicevo al pubblico ‘appuntamento domani con il Pippone nazionale'” ha dichiarato il presentatore. Da notare che sia Carlo Conti che Paolo Bonolis erano presentatori del programma Luna Park. Conti era solito presentarlo di mercoledì e Bonolis il venerdì.