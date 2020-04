Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto si scaglia contro Antonio Zequila

Paola si scaglia contro Antonio

Lunedì 6 aprile si concluderà l’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Stavolta i concorrenti sono 6 perché è stata anticipata la chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus. Gli ultimi concorrenti che hanno abbandonato la casa sono Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese.

Il primo è andato via con rabbia e disappunto, dal momento che credeva di meritarsi la finale. Non ha superato la sua prima nomination, ragion per cui ha fatto delle riflessioni del tutto spiacevoli. Alcuni hanno esternato un parere personale sul suo conto e tra questi c’è Paola Di Benedetto. Quest’ultima si è spesso scontrata con lui, ragion per cui ha dichiarato di essere entusiasta di non vederlo più.

‘Perché devo essere ipocrita? Sono sincera, anzi godo che sia andato via’

Paola si scaglia contro Antonio nel confessionale in compagnia di Antonella Elia. Ha detto che non vuole peccare di incoerenza mascherando la felicità. Non ha mai indossato una maschera e non è mai ricorsa a falsi buonismi per strategia. Ha ammesso addirittura di gioire della sua assenza.

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin è una dei concorrenti più amati dai telespettatori, in quanto si è sempre comportata bene. Ha avuto dei litigi in particolar modo con Antonio per una serie di situazioni. All’inizio l’uomo ha corteggiato Sara Soldati, più piccola di circa 20 anni. Paola gli ha ricordato che potrebbe essere suo padre, ferendolo così nell’orgoglio.

Per difendersi ha sottolineato il fatto che si frequenta tuttora con donne molto più belle di lei. Poi nell’ultima diretta ha offeso Patrick Ray Pugliese per i chili di troppo, sostenendo di avere lui più fisicità. A quel punto Paola gli ha consigliato di mettersi in un angolino per vergognarsi di quanto affermato. Secondo il suo punto di vista chi vuole spiccare screditando gli altri non è altro che un insicuro.

Lo scherzo di Patrick

Patrick ha fatto credere ai compagni d’avventura che uno dei tre eliminati sarebbe rientrato nella casa. Ha usato la classica lettera che la produzione invia quando deve dare un comunicato. Sia Paola che Sossio Aruta per un attimo hanno temuto di rivedere Antonio e Teresanna. Subito dopo hanno saputo dello scherzo, così hanno promesso di vendicarsi. Quale sarà la loro mossa? Per scoprirlo non ci resta che attendere.