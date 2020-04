Oroscopo Branko 5 aprile 2020, le previsioni astrali di oggi: domenica delle Palme stressante per Bilancia

L’oroscopo di Branko del 5 aprile 2020 mette sotto analisi l’ultimo giorno dell’attuale settimana. Siete curiosi di sapere se le previsioni astrologiche della domenica delle Palme sono positive o negative? Nel dettaglio, l’astrologia zodiacale della giornata di domenica e le predizioni astrali giornaliere per i 12 segni dello zodiaco.

Branko oroscopo 5 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa domenica delle Palme assomiglia tanto alla pastiera napoletana. Le stelle illuminano il campo dell’amore, Venere e Marte sono in perfetta sintonia con voi, ciò significa che amate e sarete amati. Purtroppo ci sono problemi nei rapporti con autorità, organi dello Stato. Maggiore autocontrollo.

Toro – In questa giornata Venere sembra interessata ad altre cose, Marte invece è faticoso ma nonostante tutto siete vincenti. Giove vi porta fortuna e con Plutone aumenta la passionalità.

Gemelli – Non ci sono Lune calme sia in questa domenica delle Palme che quella di Pasqua. Venere vorrebbe reagire con qualche gesto d’impazienza anche nei confronti dell’amore. L’oroscopo di Branko consiglia di essere più presenti in famiglia, seguire i figli, fare i lavori in casa.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata il vostro cielo astrale è incongruente, ma potrebbe diventare utile esperienza di vita. I pianeti legati all’economia sono buoni. Ci sono problemi nei rapporti stretti, matrimonio, collaborazioni a causa di Giove-Plutone che sono contro la Luna, segno della serenità.

Leone – Le opposizioni planetarie aiutano a riflettere sulla propria vita. In campo lavorativo ci sono presenze astrali forti. La congiunzione Plutone-Giove potrebbe significare anche un prossimo cambiamento della vostra attuale posizione. Sarà meglio cercarsi un impiego che eviti il contatto diretto con altre persone.

Vergine – In questa domenica delle Palme avete una bella Luna nel vostro segno. Evitate le discussioni in famiglia e nel lavoro. La congiunzione tra Giove e Plutone in Capricorno è molto interessante: denaro e potenza. Qualche sentimento potrebbe rifiorire.

Previsioni di domenica 5 aprile da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Venere vi guida dalle Palme a Pasqua. Negli ultimi tempi avete lavorato troppo, ecco perché il vostro fisico è stressato. L’uomo delle stelle vi obbliga al relax mentale, solo così potete vivere e realizzare il vostro sogno d’amore.

Scorpione – Sembra che i vostri progetti e propositi siano orientati verso la vita pratica, il lavoro, la carriera, gli affari. Il lato economico inizia ad avere sempre più importanza nel vostro cielo astrale. L’odierno Plutone in Capricorno si unisce a Giove: fortuna.

Sagittario – In questa domenica delle Palme avete tre pianeti contro e Luna strana in Vergine. Da tante settimane Mercurio è in aspetto negativo, ciò significa che il lavoro e gli affari non vanno bene. Basta con questi conti, iniziate a dare di più al vostro amore.

L’oroscopo di Branko del 5 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno – Protagonista di questa domenica delle Palme è la donna del Capricorno, illuminata dalle stelle come una dea. La congiunzione tra Giove e Plutone è gratificante anche per gli uomini del segno, ma la palma d’oro va alle donne.

Acquario – In tempi diversi, l’astrologo avrebbe consigliato una vacanza in Russia, ma visto i tempi uraniani non si può fare nemmeno una gita fuoriporta! Il vostro principale pianeta vi suggerisce di occuparvi della famiglia, dei figli. Parlando d’amore, Marte prepara la festa della passione.

Pesci – Nel campo dell’amore manca la luce. Marte è alle spalle e Venere è senza elettricità, ma Giove e Plutone in Capricorno vi liberano da questa malinconia. Domenica della Palme con Luna nel campo delle collaborazioni, Mercurio aiuta in campo professionale.