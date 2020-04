“Panico e paura…”: Marco Liorni preoccupato a Italia Sì, ecco cosa è successo

Marco Liorni a Italia Sì aggiorna il pubblico

Come ogni sabato pomeriggio su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Italia Sì. Anche questa settimana Marco Liorni si è occupato dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Il padrone di casa insieme ai suoi quattro saggi, Elena Santarelli, Mauro Coruzzi, Manuel Bortuzzo e Rita Dalla Chiesa.

Tutta la squadra ha aggiornato il pubblico dell’epidemia che da oltre un mese ha messo in ginocchio l’Italia. Parlando delle norme che il Governo ha emanato per contrastare il Coronavirus, il conduttore romano ha fatto conoscere ai telespettatori due signore molto anziane che abitano da sole.

A Italia Sì una donna anziana preoccupata e impaurita per l’emergenza Covid-19

Raggiunte telefonicamente da Italia Sì, una di esse in diretta su Rai Uno ha ammesso: “Sono andata in panico e ho avuto paura la settimana scorsa”. Poi la donna ha ringraziato Marco Liorni facendo i complimenti per il suo programma. Ma i momenti belli nella trasmissione del sabato pomeriggio non sono terminate qui.

Subito dopo il padrone di casa di Reazione a Catena che sicuramente tornerà in estate, ha fatto una bellissima sorpresa alla sua inviata, ovvero la giornalista Caterina Varvello, essendo che il 4 aprile 2020 era il suo compleanno.

La bellissima sorpresa all’inviata di Italia Sì per il suo compleanno

Marco Liorni ha chiesto alla sua inviata Caterina Varvello di controllare il suo smartphone. Le parole del professionista Rai l’hanno lasciata un po’ perplessa ma anche imbarazzata. Ma la cosa più divertente è che la giornalista non riusciva a trovare il telefonino visto che addosso aveva una tuta anticontaminazione per via dell’epidemia da Coronavirus.

Dopo qualche secondo la donna ha trovato il cellulare e si accorta che c’era un messaggio di Liorni. In poche parole era un filmato registrato prima da sua madre. Ovviamente la sorpresa le ha fatto tanto piacere al punto che si è emozionata davanti a tutti. Ovviamente la professionista non si aspettava minimamente una cosa del genere.