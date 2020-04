“Come ho capito se avevo il Coronavirus”: Elena Santarelli lo confessa a Italia Sì

A Italia Sì si parla d’emergenza sanitaria per il Coronavirus

Quella andata in onda sabato 4 aprile 2020 è stata un’altra puntata di Italia Sì interamente dedicata all’emergenza sanitaria per il Covid-19. Marco Liorni alla guida del programma e i quattro saggi, ovvero Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi hanno affrontato l’argomento facendo anche degli importanti aggiornamenti.

Oltre ad avere degli ospiti via Skype, durante la diretta si è parlato anche di allergie, tipiche del periodo primaverile. A quel punto ha preso la parola la moglie di Bernardo Corradi spiegando al pubblico che il suo dottore di famiglia le ha suggerito per distinguere i sintomi dell’allergia da quelli del Coronavirus.

Elena Santarelli e i consigli del suo medico

Prendendo la parola a Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio di Rai Uno Elena Santarelli ha detto che lei soffre di allergia in questo periodo e il suo medico di base le ha spiegato come fare per capire se i suoi sintomi erano dovuti, appunto, all’allergia o al Coronavirus. A quel punto il dottore le ha consigliato di prendere una pasticca senza cortisone, ossia un antistaminico senza cortisone.

Poi le detto: “Se i sintomi passano, allora è solo l’allergia”. In poche parole certi sintomi sono simili quindi possono facilmente ingannare. Poi è intervenuta la collega Rita Dalla Chiesa ponendo un altro problema molto importante. La donna ha mostrato la sua preoccupazione per farmaci che vengono prese in questo periodo per altri disturbi di altre nature.

Nel corso del suo intervento a Italia Sì, la saggia Elena Santarelli ha voluto dire un’ultima cosa prima di cedere la parola al conduttore Marco Liorni. “Facendo in questo modo ho capito che la mia era solo un’allergia”, ha detto la donna.

