Romina si spoglia e mostra le sue grazie, scaccomatto al Coronavirus: l’ultimo gesto della Carrisi

Al Bano Carrisi preoccupato per i figli all’estero

Qualche giorno fa nel corso di un’intervista Al Bano aveva mostrato la sua preoccupazione per i suoi figli che vivono all’estero. Il Maestro Carrisi considera l’emergenza Covid-19 come una terza Guerra Mondiale ma in questo caso stiamo combattendo contro un nemico invisibile.

Il cantautore di Cellino San Marco ha confessato che Cristel è rimasta a Zagabria insieme alla sua famiglia, ovvero il marito Davor Luksic e i loro due figli Kai e Cassia Ylenia. Mentre la quartogenita Romina è rimasta bloccata ad Ibiza mentre era in vacanza con alcuni amici. E proprio quest’ultima di recente ha attirato l’attenzione dei media grazie ad una foto mozzafiato dove mette in bella evidenza il suo fisico.

Romina Carrisi rimasta bloccata ad Ibiza

La scorsa settimana la bella Romina Junior Carrisi che ha condiviso uno scatto sul suo account Instagram considerata molto provocatoria. In poche parole la quarta figlia di Al Bano e Romina Power per l’occasione si è privata di tutti vestiti facendosi vedere con un bikini mostrando l’artiglieria a tutti coloro che la seguono sul social network.

A quanto pare la giovane attrice è riuscita a raggiungere il suo intento, infatti il post in questione ha collezionato tantissimi mi piace e complimenti per il suo aspetto fisico. Ricordiamo che la ragazza qualche tempo fa era più magra a causa di un problema di salute. La giovane influencer aveva rivelato di essere allergica al nichel, quindi era costretta a mangiare solo degli alimenti privi di quella sostanza. (Continua dopo il post)

La figlia di Al Bano e Romina Power si mostra in bikini su Instagram

Nonostante la lontananza prolungata dalla sua famiglia, la quarantena da Coronavirus per Romina Carrisi procede normalmente. La ragazza, infatti, si sta rilassando e ha molto tempo per riflettere sulla sua vita.

Ma di recente la sorella più piccola di Yari e Cristel ha voluto spiazzare i suoi follower mostrando tutta la sua artiglieria. Infatti ha postato uno scatto con un bikini lilla e un’abbronzatura da fare invidia a tutti. C’è da sottolineare che è una foto amarcord, scattata nel’estate del 2019 durante una vacanza a Capri.