Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, la verità sull’addio: “Lo abbiamo fatto velocemente e…”

Alessia Marcuzzi al Serale di Amici 19

Dopo la sospensione de Le Iene Show per l’emergenza Coronavirus, Alessia Marcuzzi come tutti gli italiani è rimasta a casa a Roma insieme alla sua famiglia.

Qualche settimana fa lei e la figlia Mia ogni sera alle 18 realizzavano una diretta Instagram per mostrare ai follower il canto sui balconi. Mentre per tre venerdì consecutivi Maria De Filippi l’ha fortemente voluta al Serale di Amici 19 prendendo il posto di Loredana Bertè rimasta a Milano.

La Pinella ha dovuto giudicare i ragazzi del talent show di Canale 5 ma anche assistere alle numerose litigate tra allievi, ma anche tra Queen Mary e Alessandra Celentano. Ma ritornando alla vita privata della Marcuzzi, ricordiamo che a quest’ultima piace la famiglia allargata. Infatti la professionista Mediaset è rimasta in ottimi rapporti con tutti i suoi ex.

La storia con Simone Inzaghi e il motivo della separazione

Il primo amore di Alessia Marcuzzi è stato Simone Inzaghi, allenatore della Lazio si sono conosciuti e poi fidanzati quando la conduttrice Mediaset aveva 24 anni e lui 27. Dalla loro relazione sentimentale è venuto al mondo il figlio Tommaso, che ora ha 19 anni. Come più volte ha detto la Pinella, i rapporti tra lei e lo sportivo sono sempre rimasti buoni. Non per questo negli ultimi tempi la conduttrice de Le Iene Show è stata paparazzata in compagnia del primogenito e l’ex compagno.

Inoltre c’è da dire che i due abitano nello stesso quartiere come lei stessa ha mostrato durante una diretta su Instagram. Ma per quale motivo i due si erano lasciati? Era stata la stessa Marcuzzi ha svelare la ragione dicendo che entrambi hanno bruciato le tappe. Qualche tempo fa in un’intervista rilasciata al magazine Vanity Fair Italia aveva confessato: ”Io e Simone abbiamo fatto le cose troppo di corsa”.

Gli ex di Alessia Marcuzzi e l’attuale marito

Successivamente Alessia Marcuzzi ha avuto un flirt con l’ex portiere del Chelsea Carlo Cudicini e successivamente una storia con Francesco Facchinetti dalla quale p nata la piccola Mia. Ora nel cuore della conduttrice de Le Iene Show c’è Paolo Calabresi, chief executive officer della Buddy Film, una casa di produzione radiotelevisiva molto conosciuta. I due sono convolati a nozze in gran segreto dopo circa un anno di relazione.