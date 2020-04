Amadeus stravolge tutto e cambia vita: ecco cosa fa ora il conduttore dei Soliti Ignoti

Amadeus e il profilo di coppia con Giovanna Civitillo

Per chi segue Amadeus sa perfettamente che il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno non ha un canale social personale, ma solo uno associato insieme alla moglie Giovanna Civitillo. Stando alle sue dichiarazioni non ci tiene particolarmente ad essere una persona attaccata al web.

Quindi gli aspetti inediti del presentatore e del direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 li sappiamo solo grazie alla donna che ha sposato in chiesa l’anno scorso. Ricordiamo che Amedeo Sebastiani di origini siciliane ma impiantato a Verona ha conosciuto la madre di suo figlio José a L’Eredità, lei nel game show di Rai Uno era una Professoressa.

La storia d’amore con Giovanna Civitillo

Dopo aver avuto quasi un colpo di fulmine, Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati col rito civile nel 2009. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa il padrone di casa dei Soliti Ignoti – Il Ritorno aveva confessato: “Quando ho conosciuto Giovanna avevo 40 anni, da tre anni ero separato e vivevo alla giornata: non pensavo che avrei trovato il grande amore”.

In tutti questi anni i due non si sono mai separati, anzi l’ex Professoressa de L’Eredità l’ha sempre seguito ovunque ed è stata sempre la prima ad appoggiarlo anche nei momenti di sconforto e tristi. Ad esempio lo scorso gennaio quando è stato accusato di maschilismo per delle sue dichiarazioni ad una conferenza stampa per Sanremo 2020, lei lo ha difeso a spada tratta.

La nuova vita di Amadeus al tempo del Coronavirus

Ora Amadeus si trova a casa con la sua famiglia per la sospensione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Il professionista così ha la possibilità di trascorrere più tempo con la moglie e il figlio José.

E proprio Giovanna Civitillo, attraverso il loro profilo di coppia di Instagram ultimamente ha mostrato ai follower la vita casalinga del marito. Ad esempio, in una delle ultime foto postate dalla donna, il presentatore Rai ha realizzato un tavolo da ping pong in salotto utilizzando il tavolo da pranzo per giocare col suo figlioletto.