GF VIP, Andrea Denver bacia la foto di Adriana Volpe: i coinquilini restano basiti (VIDEO)

I concorrenti della casa del GF VIP si accingono a trascorrere l’ultima domenica all’interno della casa più spiata d’Italia. Per salutare in modo decoroso questa esperienza, tutti i protagonisti hanno potuto sfogliare il calendario che hanno fatto diverse settimane fa. Ebbene, in tale momento, Andrea Denver ha compiuto un gesto inatteso quando è apparsa la foto di Adriana Volpe.

Gli animi sono parecchio malinconici, specie se il pensiero va a tutta la situazione che c’è al di fuori. Ad ogni modo, pare ci sia qualcosa di molto più profondo a turbare la sensibilità del modello. Andiamo a vedere cosa è successo.

Il gesto inatteso di Andrea Denver verso Adriana Volpe

Sembrava un tranquillo e comune sabato pomeriggio all’interno della casa, ma qualcosa ha sconquassato gli animi. La produzione del reality show ha mostrato a tutti i partecipanti il calendario contenente tutte le foto scattate alcune settimana fa dai vip. Nello sfogliare tutte le immagini, ovviamente, sono riaffiorati i ricordi di questa esperienza e molti dei presenti non hanno potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un po’ di malinconia.

Il più turbato, però, è sembrato Andrea Denver che, non appena ha scorto la foto di Adriana Volpe, non è riuscito a trattenersi ed ha cominciato a baciarla senza sosta. Gli altri vip, che erano accanto a lui nel momento di questo inaspettato sprazzo di affetto, sono rimasti basiti e non sono riusciti a non fare dell’ironia. Paola Di Benedetto, ad esempio, ha detto al suo compagno di avventura di non stare molto bene. Ma lei non è stata l’unica ad intervenire. (Clicca qui per il video)

La reazione dei coinquilini e la spiegazione del modello

Antonella Elia, ad esempio, con il suo pungente sarcasmo, ha ironizzato al fatto che i due si sarebbero sposati molto presto. Patrick Pugliese, invece, si è lasciato scappare qualche sorrisino beffardo. In ogni caso, Andrea Denver non ha dato minimamente peso alle parole dei suoi compagni d’avventura ed ha continuato a baciare la foto di Adriana Volpe. Successivamente ha spiegato il motivo del suo gesto.

Il ragazzo ha ammesso di essere molto legato alla conduttrice, ad ogni modo, i suoi erano solo baci di affetto. Sta di fatto che le sue labbra si sono posate sulle guance della protagonista dello scatto solo che, essendo piccola la foto, sembrava che li stesse dando sulle labbra. La sua versione, però, non ha convinto quasi nessuno.