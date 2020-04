Gianni Sperti vita stravolta per il Coronavirus, grande dolore

L’opinionista Gianni Sperti spettacolare manifesta il suo dolore e la sua indignazione, il ballerino condanna la burocrazia italiani in questo periodo di coronavirus

La vita della quarantena non è facile per nessuno e non mancano coloro che esternano il loro pensiero in merito. E’ quello che ha fatto Gianni Sperti, stravolto da questo periodo difficile che sta attraversando vista l’emergenza Coronavirus. Al momento non ha impegni con Uomini e Donne visto che il programma è stato sospeso e come tutti anche Gianni Sperti è a casa.

Il ballerino però ha voluto manifestare il suo dolore per quello che succede nel nostro paese. L’opinionista ha infatti detto la sua su politica e burocrazia e ha fatto delle riflessioni su Instagram condividendole con i suoi follower. Il suo pensiero si è focalizzato su quanto sta accadendo riguardo i presidi sanitari che sono così importanti per salvare la vita di medici e operatori.

Gianni Sperti indignato contro la burocrazia

L’ex ballerino in questo periodo di sosta forzata a causa del coronavirus segue tutte le cronache riguardanti il tema. E’ dunque inevitabile che l’attenzione cada su alcuni argomenti scottanti come quello delle mascherine e dei dispositivi di protezione. La notizia di ieri relativa alle giacenze di milioni di mascherine prodotte nelle fabbriche italiane riconvertite per l’emergenza ha fatto indignare Sperti.

In pratica, nessuno potrà utilizzarle se non prima verranno espletate le autorizzazioni burocratiche. Nel frattempo, però, il numero dei contagiati e dei morti fra i medici e gli infermieri continua a salire. Una cosa del tutto inaudita, un fatto che ha riempito di dolore l’ex ballerino e lo ha portato a gridarlo sul social.

La riflessione e il dolore di Sperti

L’opinionista di Uomini e Donne ha esposto con molta chiarezza la sua riflessione sia sulla carenza di mascherine che sul modo di agire della burocrazia. E’ inammissibile che in piena emergenza Coronavirus i medici e gli infermieri debbano fare a meno dei dispositivi di protezione perché non sono autorizzati.

Sperti ha parlato di questa burocrazia che ci fa perdere la guerra, che ci rende impotenti di fronte ad un virus che si espande sempre più. Il suo post sul suo profilo Instagram è stato condiviso da tanti follower che la pensano come lui. In realtà, il pensiero di Gianni è quello di tutti gli italiani che comprendono quanto siano importanti le mascherine per proteggersi dal coronavirus.