“Non so che fine avrei fatto senza Paolo Bonolis”: Sonia Bruganelli, la confessione sul conduttore di Avanti un altro

La storia d’amore di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono innamorati più che mai. I due sono convolati a nozze nel 2002 e da quell’unione sono nati tre figli: Silvia che ha qualche problema di salute, Davide e Adele. Ricordiamo che il conduttore di Avanti un altro è reduce di un altro matrimonio fallito negli Anni Ottanta e da cui sono venuti al mondo Stefano e Martina.

Quest’ultimi vivono in America con la madre e l’anno scorso a distanza di pochi mesi si sono sposati entrambi. Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una lunga intervista alla proprietaria della SDL 2005. La donna ha parlato del bellissimo rapporto che ha col marito e degli attacchi che riceve dagli hater.

Il suo rapporto col conduttore di Avanti un altro

Senza ombra di dubbio Sonia Bruganelli è un personaggio scomodo per molti utenti web. Per questo motivo la moglie di Paolo Bonolis è spesso bersaglio dei leoni da tastiera che la criticano per ostentare la sua ricchezza sui social network. Intervistata dal periodico diretto da Alfonso Signorini, la produttrice ha rivelato di avere un meraviglioso rapporto col padre dei suoi tre figli.

La donna ha confessato che la scorsa settimana lei e Paolo si sono incontrati in corridoio scambiandosi il primo abbraccio dopo 15 giorni. “E’ un paradosso ma, pur essendo così vicini, con la testa ognuno cercava le risorse per non abbattersi ed essere di sostegno alla famiglia”, ha confessato la professionista rifacendosi all’emergenza per Covid-19.

Le confessioni di Sonia Bruganelli

Nel corso della lunga intervista per il settimanale Chi, Sonia Bruganelli ha anche detto che i loro tre figli sono ormai grandi e iniziano a fare domande. Quindi lei e Paolo Bonolis hanno cercato di dare un’idea di normalità fissando degli orari, organizzando gli impegni della giornata, addirittura mettendo in piedi un canale su IG.

C’è da dire che la Bruganelli è una donna molto forte ed indipendente infatti è a capo della casa di produzione SDL 2005. Durante la chiacchierata col giornalista ha confessato quanto sia importante il marito per lei: “Non so che cosa avrei fatto senza Paolo anche nei silenzi, quando ci si conosce a fondo, ci sono parole d’amore”.