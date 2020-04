Fernanda Lessa il marito Luca Zocchi smentisce le fake news sulla moglie

Il marito di Fernanda Lessa smentisce la notizia sulla moglie, la modella non ha avuto il coronavirus ma solo un po’ di bronchite mentre era al Gf Vip

Sulla notizia che Fernanda Lessa ha avuto il coronavirus mentre era nella casa del GF Vip non c’è nulla di vero. A confermarlo è Luca Zocchi, il marito della showgirl, che ha smentito la fake news spuntata sulla moglie. Pare che un po’ di bronchite che la showgirl ha avuto mentre era nella casa sia stata scambiata per covid19.

Di questo argomento se ne era parlato quando Fernanda aveva detto di sentire addosso dei sintomi influenzali. Le voci sulla sua salute si erano fatte molto insistenti, soprattutto da parte di Selvaggia Lucarelli che aveva inviato a Mediaset delle domande. Luca ha però smentito la notizia e lo ha sottolineato durante l’intervento radiofonico nel programma “Non succederà più”. Il programma è condotto da Giada Di Miceli e viene trasmesso dall’emittente Radio Radio.

Luca Zocchi ha smentito la fake news sulla moglie

Nel corso del suo intervento Luca Zocchi ha detto con decisione che quanto affermato sulla moglie non è affatto vero. Nella sua permanenza nella casa del GF Vip Fernanda ha avuto solamente un po’ di bronchite. Nulla a che vedere dunque con la polmonite, come è stato detto. La smentita da parte del marito è stata doverosa anche perché nelle sue dichiarazioni la Lessa ha peggiorato le cose.

Infatti, l’ex modella ha parlato di alcuni malesseri che ha avuto nella casa e secondo quanto dichiarato sono stati forti. Per questo molti hanno pensato che potesse trattarsi di coronavirus e non di una semplice bronchite. La modella ha probabilmente calcato la mano nelle sue affermazioni.

La Lessa ha parlato di malesseri forti

A far pensare dunque che la Lessa abbia contratto il coronavirus mentre era nella casa sono state proprio alcune sue dichiarazioni. Ma il marito Luca Zocchi ha ribadito che a Fernanda Lessa sono stati somministrati degli antibiotici, terapia che non è adatta per il covid-19.

Infatti, il virus non risponde a questa tipologia di cure e l’antibiotico invece le è stato dato per curare la forte bronchite. Zocchi ha anche sottolineato che i sintomi della malattia della Lessa erano incompatibili con un’infezione da coronavirus.

Fernanda era stata male diverse settimane prima che scoppiasse l’epidemia in Italia, ovvero a fine febbraio. Zocchi ha anche colto l’occasione dell’intervento radiofonico per chiarire le polemiche con Ursula Bennardo.