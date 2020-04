‘Qui ci facevi stare bene…’: Eva Henger mezza svestita tra gli alberi, tutto al vento e lato B di fuori(FOTO)

Eva Henger su Instagram ha deciso di movimentare la giornata dei suoi numerosi followers. Con uno scatto decisamente “bollente”, l’ex porno diva ha mandando in delirio i suoi 900.000 seguaci. Quasi vicina ai 47 anni, l’attrice con il suo fisico scultoreo e le sue curve da capogiro può far invidia a moltissime ventenni.

Negli ultimi giorni, Eva Henger sembra pensare molto agli anni passati e probabilmente la quarantena le ricorda la sua carriera da attrice a luci rosse. L’emergenza coronavirus l’ha costretta a restare a casa e sfogliando album di ricordi è uscito fuori un servizio fotografico da bollino rosso.

Eva Henger scatenata su Instagram

La bellissima Eva Henger ha postato di recente una sua foto di spalle con indosso solo uno slip nero bucato. La prospettiva mette in mostra il suo lato B perfetto che sembra quasi scolpito. Con un sguardo ammiccante e il seno scoperto ha mandato in delirio il pubblico maschile che ha apprezzato l’immagine.

Immersa tra la natura e poggiata precisamente sul tronco di un albero, Eva Henger ha reso lo scatto decisamente selvaggio ma nello stesso tempo anche molto sensuale. La foto riguarda un servizio degli anni 90, quando ancora era un’attrice a luci rosse. Inutile dire gli apprezzamenti dei suoi fan, che davanti a tanta bellezza hanno perso davvero la testa. In molti le hanno fatto i complimenti ma non sono mancati nemmeno commenti imbarazzanti. (Continua dopo il post)

Le immagini a luci rosse accendono le fantasie dei fan

Eva Henger, ancora una volta, ha acceso la quarantena dei suoi follower riproponendo dunque una foto di tanti anni fa. I suoi follower hanno gradito la sorpresa e hanno inondato il suo profilo Instagram di commenti. Nelle ultime settimane, l’ex attrice porno sembra avvolta dalla malinconia e le immagini da lei postate confermano il suo stato d’animo.

Sono giorni difficili per tutti, lontani dai familiari e sopratutto dagli affetti più cari. Eva Henger, però, sa come reagire scacciare via la tristezza. In una recente intervista, ha invitato tutti a restare a casa e ad ammazzare il tempo cercando nuove passioni, Di sicuro lei ha trovato quella giusta…