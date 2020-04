Flavio Insinna, la Professoressa de L’Eredità la combina grossa: apre i pantaloni davanti a tutti [FOTO]

Professoressa de L’Eredità manda in tilt il web: ecco il motivo

Come tutti ben sanno le Professoresse de L’Eredità sono le state le prime a lasciare il game show di Rai Uno lasciando da solo Flavio Insinna per l’ultima settimana di registrazioni. Di recente la bellissima Sara Arfaoui, attraverso il suo account Instagram ha lasciato di stucco tutti coloro che la seguono sul social network postando uno scatto molto piccante.

La 24enne originaria di Nizza ma da genitori tunisini, oltre alla foto ha scritto un messaggio parlando del periodo di isolamento cui tutti gli italiani e non sono costretti a rimanere a casa a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Sara Arfaoui e la foto sexy su Instagram

In attesa che la situazioni torni alla normalità e di conseguenza riprendere le registrazioni de L’Eredità, La professoressa del game show condotto da Flavio Insinna ha sentito il bisogno di dire la sua sulle difficoltà che stiamo vivendo tutti allegando, però, una foto davvero sensuale. L’immagine scelta dalla bella Sara Arfaoui è molto elegante dando dimostrazione del suo grande fascino.

La ragazza si inchina lasciando intravedere le sue gambe toniche e snelle frutto di duri allenamenti in palestra. Ma non è finita qui, infatti è in bella mostra anche il seno strizzato dal top a fascia. Ovviamente la sua iniziativa social ha lasciato di stesso i seguaci soprattutto perché la modella apre i jeans e mette le mani proprio lì. (Continua dopo il post)

Sara Arfaoui si è rifatta le labbra? La sua verità

Senza ombra di dubbio Sara Arfaoui è una delle Professoresse de L’Eredità più bella delle ultime stagioni. La ragazza ha delle labbra che sembrano disegnate. Sul web, però, in molto insinuano che non siano naturali ma che sia ricorsa alla chirurgia estetica.

La stessa, in una recentissima intervista ad un noto settimanale di gossip ha smentito tutto dicendo: “Non ho mai fatto ricorso al bisturi nonostante le continue pressioni nel mondo dello spettacolo per modificare il mio aspetto”.