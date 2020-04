Brutto momento per Gemma Galgani: gesto commovente di Ida Platano (FOTO)

La dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, non sta affatto passando un bel momento e la sua amica Ida Platano ne è consapevole. Le due donne hanno avuto modo di legare durante la loro esperienza nel talk show di Maria De Filippi e da quel momento non si sono più separate.

Ad ogni modo, se Ida sta trascorrendo questi difficili giorni di quarantena in compagnia del suo amato Riccardo, lo stesso non può dirsi per la dama bianca. Quest’ultima, infatti, è completamente sola e non ha esitato a mostrare tutto il suo sconforto.

Il gesto di Ida Platano per Gemma Galgani

Nelle ultime settimane di messa in onda del talk show pomeridiano, la dama torinese ha palesato il suo malessere. La donna ha ammesso di sentirsi molto sola ultimamente a causa dell’assenza di un uomo che si prenda cura di lei e le dia tutto l’amore di cui ha bisogno. Dopo poco tempo da queste confessioni, però, la vita ha voluto mettere a dura prova i nervi dell’acerrima nemica di Tina. Ad incrementare ancor di più il suo senso di solitudine ci ha pensato la quarantena.

L’unica persona che sta accanto a Gemma Galgani in questo periodo è Ida Platano. Naturalmente, le due dame non possono incontrarsi di persona ma, anche da lontano, riescono a sentirsi legate. In virtù di questo momento così difficile, la compagna di Riccardo ha voluto mandare un messaggio di conforto alla sua amica, la quale ha immediatamente condiviso la clip sul suo profilo. (Continua dopo la foto)

Momento complesso per la dama bianca

Gemma Galgani è stata di poche parole e si è limitata a dire semplicemente un grazie alla sua fedele amica Ida Platano. Ad ogni modo, dai suoi ultimi contenuti mostrati sui social si evince chiaramente che la protagonista non è affatto in grande forma. Vivere da soli questo periodo così difficile non è certamente una cosa semplice.

La Galgani sta trascorrendo le sue giornate a leggere e guardare la tv, specie i programmi di Maria De Filippi. In occasione della finale di Amici 19, infatti, non ha potuto fare a meno di commentare la messa in onda e complimentarsi per l’ottimo lavoro della padrona di casa.