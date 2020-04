Sossio Aruta GF Vip rivela la morte di Kobe Bryant a Denver. “Ma poteva farlo”?

Sossio Aruta trasgredisce le regole e rivela la tragica morte di Kobe Bryant, Denver colpito dalla terribile notizia scoppia in lacrime, scopriamo cosa è successo

Mentre i concorrenti del GF Vip erano dentro la casa tante cose sono successe, e fra queste anche la morte del cestista Kobe Bryant. La notizia allora ha sconvolto il mondo intero, e con lui è andata via anche la figlia Gianna. I concorrenti quindi non potevano sapere dell’accaduto, ma Sossio Aruta si, era ancora fuori e quindi ha potuto conoscere tutti i dettagli.

E così ha pensato di mettere al corrente della tragedia anche i suoi coinquilini. Lo sgomento all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stato incredibile. Tutti sono rimasti molto colpiti da quanto accaduto, e la scomparsa di Kobe Bryant, del fenomeno del basket, ha lasciato attoniti i gieffini. Il campione era famosissimo ed era diventato una leggenda del basket.

Sossio Aruta inconsapevole rivela la tragedia

I coinquilini di Sossio Aruta hanno iniziato la loro avventura prima del 26 gennaio, quando avvenne lo schianto in elicottero che ha spezzato la vita al “Mamba”. Solamente Sossio Aruta sapeva dunque dell’accaduto, perché è entrato molto dopo all’interno del programma. Ma l’ex cavaliere del trono over probabilmente non ha riflettuto su questo, e pensava magari che gli altri concorrenti lo sapessero.

Forse non ha pensato che gli altri erano nella casa prima che l’incidente avvenisse, e quindi durante una conversazione ha parlato della tragedia. La reazione degli altri concorrenti è stata di sorpresa ma soprattutto di grande commozione. Sossio si è reso conto troppo tardi di aver rivelato una notizia che i suoi amici non potevano sapere. Il regolamento prevede che chi entra non deve svelare nulla di ciò che succede all’esterno.

Denver in lacrime per la tragica notizia di Bryant

Ad avere una reazione più forte degli altri è stato Andrea Denver. Il modello, che è sempre stato un grande fan del campione di basket, è rimasto incredulo. Anche Paolo Ciavarro si è commosso ed è apparso visibilmente sconvolto della scomparsa del campione. Cos’ Andrea e Paolo hanno cercato di saperne di più e hanno fatto tante domande a Sossio per avere maggiori dettagli su ciò che era successo.

Aruta ha comunque violato il regolamento rivelando qualcosa che era accaduto mentre i concorrenti erano in casa. Qualcun altro lo ha già fatto, come quando Asia Valente ha rivelato la lite tra Morgan e Bugo successa nella scorsa edizione del Festival di Sanremo.