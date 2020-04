Barbara D’Urso nel mirino: ecco quanto guadagno gli ospiti di Live Non è la D’Urso

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso

La scorsa domenica Barbara D’Urso ha recitato L’Eterno Riposo in diretta a Live Non la D’Urso insieme al leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Un’iniziativa che ha sollevato un polverone mediatico e molti personaggi dello spettacolo si sono schierati contro la conduttrice napoletana.

Ma non è finita qui, infatti sul web è stata aperta una petizione online che ha già raccolto 450 mila firme per mandare via Carmelita da Mediaset e chiudere i suoi format. Sulla vicenda si è espressa anche la sua acerrima nemica Selvaggia Lucarelli che tra l’altro ha portato alla luce presunti cachet degli ospiti del contenitore domenicale in prime time di Canale 5.

Selvaggia Lucarelli svela i cachet degli ospiti di Live

L’iniziativa di Barbara D’Urso e dell’ex vicepremier Matteo Salvini non è piaciuto per niente al pubblico. Infatti in tanti hanno detto che l’Italia è uno Stato laico quindi non tocca lei a pregare in televisione davanti a milioni di telespettatori solo per ottenere il consenso da parte delle persone più anziane. Sull’intera vicenda si è espressa anche la blogger Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima parlando degli ospiti di Live Non è la D’Urso, ha tirato fuori un rumor riguardante i loro spropositati compensi. Ecco le parole della giudice di Ballando con le Stelle: “Certo, lì ci sono cachet che non esistono in nessun altro talk televisivo e se puoi pagare qualcuno 7,30, 50.000 euro (chiedere a Mediaset i cachet per esempio di Moric o Morgan) è anche comprensibile che alla fine chi teme la carestia ceda”.

Lo sfogo di Lucio Presta

Oltre a Selvaggia Lucarelli, la stakanovista Barbara D’Urso ha ricevuto delle pesanti accuse anche da parte di Lucio Presta. Il marito di Paola Perego e noto agente dei vip l’ha criticata per il suo modo di fare televisione.

Il suo sfogo sui social network è arrivato subito dopo la diffusione della notizia che la professionista partenopea sarebbe stata accusata di diffamazione. Nel 2017 è stato trasmesso un servizio a Pomeriggio Cinque e in cui sarebbe comparsa un uomo del tutto estraneo ai fatti da lei raccontati. Il soggetto l’ha denunciata e il Tribunale l’ha rinviata a giudizio.