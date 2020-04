Alberto Matano rapporto speciale con la bellissima: i due molto vicini [Foto]

Alberto Matano è uno dei giornalisti più amati ed apprezzati della tv. Il conduttore de La Vita in Diretta, trasmissione che lo vede accanto alla collega Lorella Cuccarini, è nel pieno del successo.

L’ex volto del Tg1 è particolarmente apprezzato dal pubblico femminile, che in questo tempo ha imparato ad apprezzare non solo la sua bravura ed impeccabile professionalità, ma anche la sua indubbia bellezza. Muscoli e fisico palestrato, il 47enne è diventato un’icona di bellezza, suo malgrado. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Ha il cuore impegnato?

Alberto Matano vita privata del giornalista

La vita privata del giornalista, ovviamente, è al centro dell’attenzione da un pò. Le sue fan sono curiose di sapere se accanto a lui c’è una donna e se è o meno sentimentalmente impegnato. In realtà, ad oggi, non è dato sapere come stanno realmente le cose, questo perchè il presentatore è sempre ben attento a rimanere fuori da gossip e pettegolezzi e a difendere la sua privacy.

Matano non ama infatti parlare molto si se e della sua vita privata e sono molto rare anche le interviste che ha concesso nell’arco di questo tempo. Ci sono stati però, tempo fa, dei chiacchiericci che l’hanno voluto molto vicino a Emma D’Aquino, la meravigliosa giornalista del Tg1, reduce dall’esperienza di Sanremo, sua collega.

In realtà il gossip è stato smontato dalla diretta interessata, che in un’intervista rilasciata tempo fa ha dichiarato che tra lei e Matano c’è solamente una bellissima amicizia, contrassegnata da profonda stime e molto rispetto. I due sono molto intimi infatti e sui rispetti profili Instagram è possibile trovare svariate foto che li immortalano insieme, sorridenti e felici. (Continua dopo la foto)

La consacrazione alla Vita in Diretta di Alberto Matano

Si può certamente dire che la Vita in Diretta ha in un certo senso consacrato il successo del giornalista. Il presentatore ha avuto modo di farsi conoscere al grande pubblico ed il risultato è stato molto positivo: Matano piace per la sua impeccabile bravura, la sua serietà, l’eleganza e per quel sorriso che ha già fatto capitolare molte fan.