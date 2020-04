Maria Sharapova la tennista soffre troppo la solitudine “Chiamatemi, questo è il mio numero 310-564….”

Si sente sola Maria Sharapova, questo periodo di quarantena la sta mettendo molto alla prova, perciò dà il suo numero per chiamarla

La quarantena per il coronavirus sta mettendo tutti alla prova e anche star nazionali ed internazionali risentono della solitudine. Fra coloro che sono costrette a trascorrere il tempo da sole in casa c’è anche Maria Sharapova. La tennista russa ha lanciato però una proposta per combattere la solitudine.

Lei come oltre la metà della popolazione mondiale è bloccata in casa per evitare il contagio dal covid19. Di recente la tennista aveva anche annunciato il ritiro dal mondo dello sport. La Sharapova è entrata nella storia per aver vinto Wimbledon ad appena 17 anni e la sua fama è cresciuta grazie ai successi venuti anche dopo. Maria quindi sta trascorrendo la quarantena da sola, ma soffre molto di questa condizione e ha deciso di fare un gesto incredibile.

Maria Sharapova pubblica il suo numero di telefono

Ma cosa ha fatto la Sharapova? Ha pubblicato il suo numero di telefono, 310-564-7981, per essere vicina ai suoi tifosi. Chi desidera tenerle compagnia deve solo comporre il numero e parlare con lei, per farla sentire meno sola. Oppure può anche inviarle un sms per darle sostegno e consentirle di affrontare meglio la quarantena.

La tennista ha invitato i fan a contattarla quando desiderano, e si è messa a disposizione dei suoi follower. La Sharapova ha detto a tutti di scriverle e lei risponderà a tutti. Nota anche come Masha, la 32enne originaria di Njagan in Siberia, aveva parlato della sua solitudine già nei giorni passati. La bellissima e affascinante tennista era angosciata per quanto sta accadendo nel nostro paese, che lei ama tanto, e ha espresso la sua solidarietà.

La Sharapova risponderà ai suoi followers

Vincitrice di 5 Grandi Slam, la Sharapova ha detto di essere pronta a rispondere ai messaggi dei followers. Anche se si è ritirata dal mondo dello sport, la tennista rimane una leggenda del tennis mondiale. Sono milioni i fans che la seguono e la adorano.

In questa quarantena domiciliare saranno quindi sicuramente tanti a tenerle compagnia e a dedicarle il loro tempo. Maria ha confessato di sentirsi solo la settimana scorsa, durante una conference call su Zoom. La conferenza con 150 tifosi era durata due ore.

Contenta di aver fatto quella esperienza, la Sharapova ha quindi deciso di pubblicare il suo numero suyi social per fare compagnia e avere anche compagnia.