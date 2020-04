Elettra Lamborghini su IG dolce e inca**ata, “Mazzate sui cogl***i..” (Foto)

Elettra Lamborghini è sempre stata molto attiva sui social e lo è diventata ancor di più in questo periodo di quarantena forzata. In un momento in cui siamo tutti a casa, infatti, la ragazza pubblica molto spesso foto, spesso molto sensuale, sui social che le consentono di mantenere un filo diretto con i propri fans.

Con una delle ultime storie, la Lamborghini ha messo i puntini sulle “I” in merito ad un giro di foto taroccate che girano su di lei. Ha, poi, colto l’occasione per un dolce saluto ad un amico speciale. Di chi si tratta? Vediamolo.

Il chiarimento sul revenge porn

Nei giorni scorsi è scoppiato un vero e proprio scandalo su Telegram. Le foto di ignare ragazze, infatti, sono state pubblicate all’interno di un gruppo che incitava al femminicidio. Mentre la polizia postale è al lavoro per chiarire quanto successo ed identificare tutti i responsabili, Elettra Lamborghini ha precisato che la foto che la ritraeva e che girava sull’app di messaggistica era stata ritoccata.

Per dimostrarlo ha postato entrambe le foto. La prima la ritrae ad Ibiza in costume (ed è quella originale). La seconda, invece, ritrae la ragazza praticamente nuda ed è stata ritoccata. Questa è la denuncia fatta e che ha tenuto a comunicare a tutti i suoi fans. “Senza parole per il gruppo Telegram”, ha detto, aggiungendo “Le mazzate nei co****ni a quelle persone schifose sarebbero carezze”. Nella foto in basso è visibile il confronto tra i due scatti. (Continua dopo la foto)

Elettra Lamborghini, una dedica speciale

Molto spesso si dice che gli animali siano i nostri migliori amici. E questo vale, evidentemente, anche per Elettra Lamborghini che aveva nel suo cavallo il suo amico più grande. Proprio all’animale, scomparso ormai da un paio d’anni, la ragazza ha deciso di dedicare uno spazio molto importante sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)

“Tanti auguri amore mio. Oggi sarebbero stati 21. Darei l’anima per riaverti indietro…”. Sono queste alcune delle parole che accompagnano una foto dolcissima che la ritrae col suo cavallo che avrebbe compiuto 21 anni e che la Lamborghini ha voluto omaggiare in questo modo.