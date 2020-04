Aida Yespica è sparita, i fans sono preoccupatissimi. Che succede?

I fans di Aida Yespica si stanno chiedendo, ormai da diverso tempo, dove sia finita la loro beniamina. La preoccupazione sta viaggiando veloce sul web specie dal momento che in una delle ultime apparizioni televisive la showgirl era apparsa molto provata.

Aida Yespica aveva, infatti, parlato di un momento particolarmente difficile, di problemi familiari e non solo. E adesso tutti si chiedono se queste problematiche possano essere alla base di questa scomparsa. La ragazza sta bene oppure è ancora in crisi?

Aida Yespica, un’assenza che diventa preoccupante

I fans che seguono Aida Yespica sui social hanno segnalato che da diversi mesi la showgirl non posta nulla sul proprio profilo. Un’assenza che poteva essere giustificata nei primi giorni ma che, con il passare del tempo, è diventata molto preoccupante. L’ansia, poi, cresce dal momento che la ragazza non ha comunicato alcunché ai fans lasciandoli da un momento all’altro senza alcuna spiegazione.

L’ultimo post su Instagram porta la data del 12 febbraio 2020. Una foto in cui Aida Yespica si mostra in un meraviglioso scenario di relax, una bellissima SPA sulle Dolomiti. Ebbene, da quel momento, il profilo Instagram è praticamente fermo. Nessuna foto, nessun post, nessuna spiegazione, nulla che abbia potuto rassicurare i followers.

I problemi rivelati in televisione

Nelle ultime volte in cui Aida Yespica è apparsa in televisione si è da subito notato il suo malessere. La showgirl appariva molto provata e preoccupata per alcune situazioni non felicissime. Problemi che sono venuti, più o meno, a galla durante una puntata di Verissimo a dicembre 2019.

La ragazza aveva raccontato di una misteriosa storia d’amore con una donna di cui non aveva svelato l’identità. Lei, a suo dire, è troppo famosa e la sua popolarità sarebbe all’origine dela separazione. Aveva, poi, parlato del dolore per la mancanza del figlio che si trovava in America con il padre, Matteo Ferrari, ex calciatore della Roma. La mancanza era molto forte dato che madre e figlio non si vedevano da ben 4 mesi.

Aida Yespica ha svelato che il figlio chiedeva di lei ma che lei non poteva recarsi in America perché i documenti erano scaduti. “Mi sento proprio impotente” aveva detto. Chissà cos’è successo? Mentre i fans se lo chiedono, i profili social della ragazza tacciono.