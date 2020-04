Sara Affi Fella svela un retroscena sulla gravidanza: “Sapevo che qualcosa…” (VIDEO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella sta vivendo la gravidanza in questo difficile momento di quarantena. La fanciulla non ha esitato a mostrare le sue preoccupazioni, ma non solo. In uno degli ultimi post su Instagram, infatti, ha deciso di condividere con i fan un momento molto emozionante.

La modella ha pubblicato il video di quando ha scoperto di essere incinta e poi ha svelato un retroscena sul suo periodo di dolce attesa. I fan, ovviamente, sono rimasti molto colpiti da questo gesto.

Il toccante video sulla gravidanza di Sara

Sara Affi Fella ha parlato della sua gravidanza sui social e, in particolar modo, del momento preciso nel quale ha appreso di essere incinta. Nel video in questione ha mostrato il test appena fatto e in sottofondo c’era il battito di un cuore in ansia. Dopo pochi secondi interminabili, il dispositivo ha dato l’esito finale ed è apparsa sul piccolo display la scritta “incinta” da più di tre settimane.

Ebbene, in quell’esatto momento la vita dell’ex tronista del talk show di Maria De Filippi è drasticamente cambiata. La fanciulla ha spiegato che, anche prima di sottoporsi al test, sentiva che ci fosse qualcosa di diverso dentro di sé, proprio per tale ragione subito comprese la natura di quello strano ritardo. Sara ha ammesso che in quell’istante il suo cuore è scoppiato di gioia e nella sua vita non c’era altro che lei e il suo futuro con il calciatore Francesco Fedato. (Continua dopo il video)

Una gioia in questo difficile periodo

La storia d’amore tra i due, infatti, procede a gonfie vele. Sara Affi Fella sta vivendo la quarantena e la gravidanza in dolce compagnia e questa è l’unica cosa che le provoca un po’ di serenità. Le paure sono naturalmente tane, specie per i problemi di salute che ha avuto la ragazza in passato e di cui non ha mai voluto parlare troppo. Ad ogni modo, l’amore e la voglia di dare alla luce questo bambino le consentono di essere forte e di andare avanti nonostante tutto.

Nel post in questione, inoltre, la Affi Fella ha spiegato che non si è trattato affatto di un caso, ma sia lei sia il suo compagno cercavano questo bambino con ogni forza. I fan, ovviamente, sono accorsi per esternare tutto il loro affetto e la loro vicinanza.