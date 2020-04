Amici 19: Nicolai torna sui social, il grande dispiacere del ballerino

Nicolai è tornato sui social e ha scritto come ha vissuto l’esperienza ad Amici 19. Ecco che cosa ha detto il ballerino tanto criticato del talent

Amici 19: Nicolai torna sui social dopo la finale

Nicolai Gorodiskii ha creato grande scompiglio ad Amici 19 dal primo giorno che è entrato. Il ballerino è entrato nel programma a ridosso del Serale, ha preso immediatamente la maglia verde e poi è volato dritto in finale, apprezzato da giudici e professori.

Lo stesso non si può dire per i suoi compagni e per il pubblico a casa che ha trovato ingiusta la sua presenza nel talent. Per prima cosa perché nessuno ha spiegato come mai è entrato nel programma così tardi, poi perché non ha lavorato con nessun professore e si è permesso di avere dei comportamenti del tutto irrispettosi senza andare incontro a nessun provvedimento.

A due settimane dalla finale, dopo scontri e polemiche, Nicolai è diventato un’altra persona. Tuttavia, alla finale il pubblico da casa non l’ha votato per permettergli di andare avanti e così è stato il primo ad essere eliminato. Nicolai si è classificato, dunque, quarto e ha ricevuto il premio Marlù di 7.000 euro. Il giorno dopo è tornato sui social e ha parlato dell’esperienza vissuta ad Amici 19.

Il post sui social: ‘La maggior parte della gente non ha capito davvero chi sono’

Nicolai, così come gli altri finalisti, il giorno dopo la finale di venerdì 3 aprile è tornato sui social e ha scritto qualche parola sull’esperienza appena conclusa. Il ballerino ha ringraziato prima di tutto quelli che hanno creduto in lui, tutto lo staff di Amici e Maria De Filippi. Poi ha espresso il suo grande dispiacere perché la maggior parte delle persone non ha capito com’è davvero. (Continua dopo il post)

Nei commenti qualcuno l’ha sostenuto e ha detto che meritava molto di più, per altri è già troppo che sia arrivato alla finale se il volere del pubblico a casa era un altro visto il suo comportamento strafottente iniziale. Voi da che parte state?

Il premio diviso a metà

Maria De Filippi è stata molto orgogliosa di sapere dell’accordo tra Nicolai e Javier di dividere il premio a metà, una cosa che non era mai successa in venti anni di Amici. Nicolai, comunque, ha ricevuto solamente il premio dello sponsor Marlù, mentre Javier ha vinto lo stesso premio e poi 50.000 euro di categoria e 50.000 euro del premio della critica.