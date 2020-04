“E’ saltato il bottone…?”: Justine Mattera dimentica il reggiseno, la giacca aperta fa il resto [FOTO]

Justine Mattera e lo scatto realizzato sul lago di Como

La bella Justine Mattera ha voluto augurare un buon fine settimana in modo alternativo. Ovviamente tutti gli italiani trascorreranno il sabato e la domenica come il resto della settimana, ovvero in casa per rispettare la quarantena.

Tuttavia la soubrette americana viaggiando con la mente ha condiviso uno scatto su Instagram realizzato un po’ di tempo fa sul meraviglioso lago di Como.

A corredo dello scatto la sosia di Marilyn Monroe ha scritto il seguente messaggio: “Lascio agli altri la convinzione di essere i migliori, per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare”. La sua iniziativa è stata apprezzata dal popolo del web e alcuni si sono spinti oltre con i complimenti.

La soubrette americana con una mise bollente

Essendo in quarantena per l’emergenza Coronavirus, Justine Mattera e la sua famiglia è cstretta a rimanere nel loro appartamento di Milano. La showgirl statunitense, però, è voluta tornare indietro nel tempo postando sul suo canale IG uno scatto sensuale. Nella foto in questione la 49enne indossa un completo scozzese che le calza a pennello. Nello specifico è composto da una giacca e gonna a quadri molto eleganti.

Ma a rendere bollente il tutto è la giacchetta semi aperta che lascia intravedere il suo décolleté. Ebbene sì, l’ex moglie di Paolo Limiti non indossa il reggiseno infiammando gli animi di tutti coloro che la seguono sul social. Inoltre la Mattera ha i capelli al vento ed una posa seducente: gambe in primo piano e uno sguardo audace. Un’immagine che in poco tempo ha ottenuto quasi 10 mila mi piace. (Continua dopo il post)

Justine Mattera e l’amore per lo sport

Justine Mattera sta particolarmente soffrendo questa quarantena prolungata per l’emergenza Coronavirus. Infatti la 49enne è una donna molto sportiva praticando diverse discipline. Oltre alla corsa, la soubrette americana si dedica molto al ciclismo anche a livello agonistico. Non per questo l’ex moglie di Paolo Limiti ha un fisico asciutto che fa davvero invidia alle 20enni.