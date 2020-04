“Stai esagerando, ora ce le sbatti in faccia”: Anna Tatangelo si abbassa e mostra il seno, fan in tilt [VIDEO]

Anna Tatangelo e la danza sensuale su Tik Tok

Anna Tatangelo sembra alternare i momenti di nostalgia con tanto divertimento. E se sul suo canale Instagram di recente ha postato una foto con delle parole molto forti, su Tik Tok si scatena a realizzare dei video davvero divertenti. L’ex compagna di Gigi D’Alessio si trova in quarantena insieme al figlio Andrea, che tra l’altro da poco ha compiuto dieci anni.

Per ammazzare il tempo la cantante di Sora ha allietato tutti coloro che la seguono con una danza molto seducente. Un filmato che lascia poco all’immaginazione e dove mette in evidenza il suo fisico perfetto. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La cantante di Sora e il video sensuale sui social network

Nel video in questione, prima caricato su Tik ToK e successivamente anche su Instagram, la bella Anna Tatangelo danza in maniera super sexy. L’ex compagna di Gigi D’Alessio mette in bella mostra le curve pericolose mandando in tilt tutti coloro che la seguono sui social network. I complimenti per la madre di Andrea non sono tardati ad arrivare dicendole di essere molto bella e una meraviglia per i loro occhi.

Neanche a dirlo, in pochissimo tempo la clip in questione è diventata virale facendo il giro del web e ottenendo un boom di likes. Addirittura alcuni utenti le hanno scritto che sta davvero esagerando perché durante il ballo per poco il suo abbondante décolleté non fuori usciva dal top super aderente. (Continua dopo il video)

Anna Tatangelo e il regalo di compleanno al figlio Andrea

La scorsa settimana la bellissima Anna Tatangelo ha voluto fare un meraviglioso regalo alla persona più importante della sua vita. Stiamo parlando del figlio Andrea, avuto dalla sua relazione con Gigi D’Alessio.

Il ragazzino ha compiuto dieci anni e per la prima volta la cantante di Sora ha mostrato il suo volto sul social network. L’artista di Sora ha speso delle bellissime parole per il piccolo dicendo che da quando è nato la sua vita è cambiata ed è l’unica persona che le riempie le giornate di gioia.