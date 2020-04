Un gravissimo lutto ha colpito Uno Mattina in Famiglia, Tiberio Timperi: “L’ho perso per il Coronavirus”

Tiberio Timperi triste a Uno Mattina in Famiglia: il motivo

Come ogni fine settimana al posto della classica Uno Mattina, su Rai Uno va in onda Uno Mattina in Famiglia. Il programma condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta sta riscuotendo un grandissimo successo a livello d’ascolti superando di molto la media dello scorso anno.

I due professionisti e gli autori del format hanno dovuto rivoluzionare il palinsesto ed adattarsi all’emergenza sanitaria per il Covid-19. Ma durante la messa in onda il presentatore romano ha fatto una triste confessione. Andiamo a vedere cosa è successo.

Grave lutto per il presentatore romano: è morto un suo caro amico

Nella puntata di domenica 5 aprile 2020 l’ex padrone di casa de La vita in diretta è apparso abbastanza cupo e meno scherzoso del solito. Per quale ragione? Sul finire del programma l’ex collega di Francesco Fialdini ha svelato al pubblico il motivo del suo malessere.

Il presentatore ha detto di essere molto dispiaciuto dicendo agli italiani di rimanere in casa è una battaglia, ma nello stesso tempo dobbiamo continuare a lottare. Poi Tiberio Timperi ha confessato: “Ho perso un caro amico, morto di Coronavirus”.

Siimona Ventura ospite via Skype a Uno Mattina in Famiglia

Nella puntata domenicale di Uno Mattina in Famiglia, i due conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta hanno avuto ospite via Skype, Simona Ventura fresca di compleanno. La conduttrice piemontese ha parlato dell’emergenza Covid-19 e di quello che sta accadendo nel nostro Paese e nel resto del mondo.

La donna ha chiesto al pubblico di Rai Uno ma anche tutti coloro che la seguono sui social network di rimanere ognuno nella propria abitazione, solo così si sconfigge il virus. Poi il presentatore romano ha voluto spendere due parole per i medici ed infermieri: “Ho perso un amico che ha collaborato in questa azienda, che ha contribuito a fare grande questa azienda, Umberto Forcella, un dirigente. La Rai è una grande Famiglia e il nostro programma, appunto, si chiama In Famiglia“.