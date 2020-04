Il disperato appello di Stefania Sandrelli: “Ho pochi soldi, ho bisogno di lavorare per…”

Stefania Sandrelli: “Ho bisogno di lavorare”

In questo periodo d’emergenza per il Coronavirus una grande attrice italiana ha denunciato di trovarsi in grandi difficoltà. Stiamo parlando di Stefania Sandrelli che si trova in quarantena insieme al Gianni Soldati ma lontana dagli adorati nipoti.

La nota professionista ha confessato che il Covid-19 sta mettendo in seri problemi anche il mondo del cinema e della recitazione. In una recentissima intervista a La Repubblica, la donna ha confessato che la sua abitazione è come una tana, le spiacerebbe doverla cambiare.

“Lei non ci crederà, ma io ho bisogno di lavorare per vivere. Per carità, non mi lamento, c’ è chi ha più bisogno. Ma non sono una adolescente, ho appena perso tre lavori. Ho due, ma proprio due risparmi per la vecchiaia, ancora lontana”, ha detto la Sandrelli. Quest’ultima non vorrebbe rivolgersi ai suoi figli perché è stata sempre stata autonoma, ama mettere le buste con i soldini per i nipoti e vorrebbe continuare ad avere una vita agevole.

La sopravvivenza alla febbre asiatica

A quanto pare non è la prima volta che Stefania Sandrelli ha a che fare con una pandemia. Intervistata dal quotidiano La Stampa, la nota attrice ha confessato: “Un ricordo brutto, l’ avevo quasi rimosso, mi è tornato in mente in questi giorni”. In quell’occasione tutti si ammalarono, sua madre, il patrigno, suo fratello e anche la loro domestica.

In quel periodo li aiutava il medico di famiglia che era molto coraggioso e non c’erano guanti e mascherine. “Oggi dico a figli e nipoti: sono qui viva e vegeta, per dare loro coraggio e speranza. È brutto vedere in tv la gente che soffre. Gli anziani mi sono sempre stati nel cuore, mamma raccontava che da bambina volevo portare a casa ogni vecchino incerto che incontravamo per strada”, ha rivelato la professionista.

La vita dopo il Covid-19 di Stefania Sandrelli

Nel corso della lunga intervista per La Stampa anche Stefania Sandrelli ha parlato del dopo emergenza Coronavirus. La nota attrice vorrebbe vedere la sua famiglia ma è dura perché sa che non potrebbe abbracciarli e baciarli.

“Ecco, mi spiace che ora piango, ma non sono tristissima, è solo commozione. Prego perché trovino una cura. E poi vorrei tornare sul set. Perché dopo cento film la mia passione per il cinema è rimasta intatta”, ha concluso la madre di Amanda.