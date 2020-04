Antonio Zequila GF Vip, notizia bomba a pochi passi dalla finale “So chi vincerà”

Scoop sul GF Vip, Antonio Zequila ha detto di sapere chi vincerà il reality, la notizia lanciata a pochi passi dalla finale, scopriamo cosa è successo

Una notizia bomba ha scosso tutte le previsioni fatte sul GF Vi. Liberoquotidiano.it ha pubblicato la notizia che qualcuno sa chi vincerà questa edizione del reality. A dirlo è stato qualcuno che ne è già stato concorrente, nientemeno che Antonio Zequila. Tutti in effetti si chiedono chi sarà il vincitore di questa edizione, ma ovviamente ognuno fa delle previsioni secondo le proprie prospettive.

Fra i finalisti già ci sono Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Questa settimana si saprà chi andrà in finale fra Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver. Antonio Zequila però ha voluto lanciare la bomba e dice che gli è stato detto chi vincerà. A suo dire, nonostante tutte le liti che ha avuto con lui, fra i papabili vincitori potrebbe esserci Patrick Ray Pugliese.

Antonio Zequila tira in ballo anche Sossio Aruta

Nelle sue previsioni però Zequila non è apparso totalmente fermo. Infatti, ha tirato in ballo anche Sossio Aruta. L’attore ha parlato dei possibili vincitori del GF Vip sul suo profilo Instagram, dove ha ricordato una vicenda abbastanza brutta nel passato professionale di Aruta. Il modello ha detto che Aruta lo aveva definito cafone e antisportivo, ma ha ribadito che invece il cattivo esempio è proprio l’ex cavaliere.

Nel suo riferimento Zequila ha parlato della competizione Frosone-Latina. Tuttavia, è chiaro come il sole il perché Zequila parla così ad un passo dalla finale. Purtroppo Antonio non si è fatto degli amici nella casa e anche adesso che è fuori se è reso conto anche lui. Anche Patrick Pugliese e Paola Di Benedetto hanno parlato male di lui e del comportamento che ha tenuto nella casa.

Parole al veleno rivolte a Zequila dai concorrenti

Antonio Zequila ha dunque capito che i concorrenti nella casa che hanno stretto un rapporto sincero con lui sono davvero molto pochi. Tutti o quasi hanno qualcosa da ridire sul suo comportamento. Per questo ad oggi l’attore ha delle cose da dire ai suoi coinquilini, che non lo hanno apprezzato durante il percorso del GF Vip.

L’edizione di quest’anno, nonostante tutte le contrarietà, si è rivelata una delle più interessanti e una delle più seguite. Spesso per Alfonso Signorini la conduzione non è stata semplice, e il conduttore ha veramente brillato per pazienza e diplomazia!