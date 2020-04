“Avevo paura, è stata la mia salvezza…“: Silvia Toffanin, il retroscena sul suo passato

Silvia Toffanin in quarantena con i suoi due figli

Da un paio di settimane Canale 5 ripropone le migliori interviste di Verissimo in attesa che l’emergenza Covid-19 rientri e Silvia Toffanin possa tornare a condurre lo storico rotocalco di cronaca rosa. Nel frattempo la professionista vicentina sta trascorrendo la quarantena in Liguria insieme ai suoi due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, avuti dal compagno Pier Silvio Berlusconi.

Difficilmente l’ex Letterina rilascia delle interviste perché è molto gelosa della sua vita privata, infatti non detiene nemmeno dei profili social. Un po’ di tempo fa, però, l’ex modella ha fatto una lunga chiacchierata col giornalista del magazine femminile Grazia.

L’infanzia e l’adolescenza della conduttrice di Verissimo

Intervistata dal magazine Grazia, Silvia Toffanin ha parlato della sua infanzia trascorsa in un piccolo comune in provincia di Vicenza, ma anche i primi lavori come modella quando è diventata adolescente. Successivamente la conduttrice di Verissimo ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo dove ha conosciuto il suo attuale compagno Pier Silvio Berlusconi.

C’è da dire che l’ex Letterina ha trascorso i primi anni della sua vita frequentando la scuola e rimanendo molto tempo insieme ai suoi nonni. Infatti il padre operaio era particolarmente geloso sia dei suoi amici e compagni di classe che dei fidanzatini. La madre era una bidella, quindi spesso fuori di fuori di casa.

Silvia Toffanin e il ricordo negativo sulla moda

Nel corso della lunga intervista per il periodico femminile Grazia, Silvia Toffanin ha confessato che i suoi genitori ad un certo punto l’hanno spinta a viaggiare e ad acquisire la sua indipendenza. Durante l’adolescenza ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda, del quale però non ha un ricordo del tutto positivo.

“Io mi sento sempre un pochino a disagio. Ovunque, anche oggi. Allora, avevo paura di tutto, il mio freno o salvezza è stata la paura. Paura di uscire, paura delle menzogne. La mia vita erano lavoro e casa”, ha confessato la compagna di Pier Silvio Berlusconi.