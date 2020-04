‘Vergognati non dai il buon esempio’: Rita Dalla Chiesa nella bufera, ma lei si rivolge alla Polizia (VIDEO)

Rita Dalla Chiesa negli ultimi giorni è apparsa molto attiva sui social. A causa dell’emergenza coronavirus è costretta a non uscire e come tanti altri suoi colleghi ha invitati tutti a fare lo stesso. Tramite dirette social o semplicemente dei post cerca di lanciare un solo messaggio, ovvero quello di restare a casa.

L’ex presentatrice di Forum, come tutti può lasciare la propria abitazione solo per acquistare beni di prima necessità o andare a lavoro. E proprio prima di presentarsi nella trasmissione della sua amica Italia Si, insieme ad Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesta è stata pesantemente insultata sui social. Vediamo cosa è successo.

Rita Dalla Chiesa insultata sui social

Prima di presentarsi a Italia Si, Rita Dalla Chiesa e Elena Santarelli hanno cercato di prepararsi insieme nei camerini. Vista l’emergenza Covid-19, e l’obbligo di non potersi avvicinare a meno di un metro, chiunque fa spettacolo in questo momento deve arrangiarsi da sola.

Questo è quello che hanno fatto anche Rita ed Elena, cercando però di sdrammatizzare la situazione. Prima della diretta, le due amiche si sono truccate e pettinate da sole. A quanto pare, però, l’ex presetantrice di Forum ha cercato l’aiuto della sua collega che con una spazzola e tanto di mascherina ha cercato di sistemarle i capelli. Un gesto carino e molto simpatico che però non è stato apprezzato dai fan delle due.

La risposta della presentatrice

Rita Dalla Chiesa non ha commesso nessun reato e lo ha voluto precisare. Infatti, dando uno sguardo ai commenti qualche utente ha capito che la presentatrice stesse dal parrucchiere dando di conseguenza un cattivo esempio a casa. La risposta della donna però non è tardata ad arrivare e con molta rabbia ha scritto: “La maleducazione in un momento come questo non l’accetto. La vergogna e i neuroni attivi non fanno parte del vostro dna” .

Elena Santarelli l’ha semplicemente aiutata a sistemarle i capelli utilizzando guanti, mascherina e mantenendo la distanza come si vede tra l’altro nel video. Rita Dalla Chiesa, inoltre, come ha scritto sotto al post, si è rivolta addirittura alla Polizia postale, per segnalare e bloccare i cosiddetti leoni da tastiera. (Continua dopo il post)