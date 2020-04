Gaia Gozzi dopo Amici 19: “Ho avuto paura, ho provato dolore”, l’aiuto della De Filippi

Gaia Gozzi è la vincitrice di Amici 19 e a seguito della sua proclamazione ha rilasciato diverse interviste durante le quali ha parlato di quanto accaduto. La ragazza ha ammesso di non aver ancora realizzato del tutto quello che le è accaduto. Non credeva assolutamente di aggiudicarsi la vittoria, per tale ragione è rimasta spiazzata.

La fanciulla, inoltre, ha anche rivelato una crisi che ha avuto quando era ancora in gara e il supporto offertole da Maria De Filippi. La cantante ha speso parole assolutamente positive per la padrona di casa. Vediamo tutto nel dettaglio.

Gli sfoghi di Gaia Gozzi

Dopo essersi aggiudicata la vittoria di Amici 19, Gaia Gozzi ha effettuato diverse dichiarazioni legate all’evento. Nel caso specifico, ha detto di essere sempre stata convinta che avrebbe vinto Javier. Per questa ragione, quando la conduttrice ha fatto il suo nome lei ha provato delle emozioni indescrivibili. Il pianto di gioia è stato molto liberatorio, specie considerando ciò che ha vissuto durante la sua esperienza nel talent show.

La ragazza, infatti, ha svelato di essere stata molto male in alcune circostanze e di aver sofferto molto. Ad un certo punto del suo percorso ha cominciato ad interrogarsi su ciò che stava facendo allo scopo di capire se quella fosse la sua vera strada. Gaia, però, ha tenuto duro ed è arrivata fino alla fine e questo è stato possibile soprattutto grazie a Maria De Filippi.

Il supporto della De Filippi ad Amici 19

In particolar modo, la vincitrice di Amici 19, Gaia Gozzi ha detto che l’aiuto della presentatrice è stato assolutamente fondamentale. Queen Mary ha sempre creduto in lei e questo le ha dato la forza di rimboccarsi le maniche e di andare avanti anche a seguito dei forti diverbi avuti con alcuni professori della scuola.

Alessandra Celentano è stata, sicuramente, tra quelle più aspre nei confronti dei ragazzi di questa edizione del talent show. Il suo comportamento ha anche più volte infastidito Maria, al punto da arrivare a pensare di non convocarla per la prossima edizione. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.