Grande Fratello Vip, è caos per la frase di Paola Di Benedetto

La frase di Paola

Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip stanno facendo molto discutere a causa del loro comportamento. Elisa De Panicis, per esempio, è volata in Messico per godersi delle vacanze. Gli italiani si sono chiesti come abbia fatto, visto che attualmente risulta difficile viaggiare.

Anche l’ex tronista Ivan Gonzalez, uno dei primi eliminati di quest’edizione, è tornato a Madrid senza problemi. Ha spiegato che per causa di forza maggiore è partito. Infatti ha un’attività trascurata da mesi per via dell’impegno preso con il reality a presentarsi in studio nelle dirette. Anche un altro concorrente rimasto in gara vorrebbe fare di testa sua dopo la finale. Per questo motivo è probabile che ci saranno dei problemi con la legge. Si tratta di Paola Di Benedetto.

‘Non posso non fermarmi’

La frase di Paola ha dimostrato che non ha capito la drammaticità della pandemia mondiale. Non ha compreso che tutti stanno stanno conducendo una vita con rigide restrizioni imposte dal governo. Purtroppo si è perso il contatto umano, ma gli affetti si stanno coltivando grazie all’ausilio di videochiamate e semplici telefonate.

Non è facile mettere da parte le relazioni sociali, ma se si va contro la volontà delle autorità si rischiano delle sanzioni penali. Nonostante ciò l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha detto che vorrebbe andare a trovare il fidanzato. Se sarà di passaggio per Modena al ritorno, non può non fare un sosta per riabbracciarlo.

Patrick Ray Pugliese le ha spiegato che non potrebbe perché la situazione è più seria di quanto possano immaginare. I telespettatori sperano che non commetta questa imprudenza dettata dall’amore. I due hanno affrontato tanti periodi bui durante la relazione, come il tradimento di lui con la cantante Emma Muscat. Per fortuna si sono dati un’altra possibilità e da quel giorno sono più uniti e innamorati.

‘Sono contenta che sia andato via’

Paola non ha mai nascosto la sua antipatia per Antonio Zequila. La prima lite su causata dal corteggiamento per Sara Soldati dell’uomo, il quale ha sempre vantato di stare con ragazze giovani. Poi in varie occasioni ha sminuito la bellezza di Paola per arrivare a screditare Patrick per i chili di troppo. La sua assenza è fonte di gioia per la ragazza. Stesso discorso vale anche per gli altri.