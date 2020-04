Domenica In, gaffe di Mara Venier con Stefano De Martino: “Mi prendi per il cu…?”

Oggi, domenica 5 aprile è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Nel corso della puntata, la conduttrice Mara Venier si è messa in contatto video con Stefano De Martino. Il ballerino ha intrattenuto un po’ il pubblico generando molta ilarità.

I due protagonisti, infatti, si sono cimentati in un simpatico siparietto nel momento in cui il marito di Belen ha detto di aver preso delle lezioni di tromba per corrispondenza. Inutile dire che la presentatrice ha subito colto l’occasione per fare qualche battutina ammiccante.

Il siparietto tra Mara Venier e Stefano De Martino

La televisione ai tempi del Coronavirus è sicuramente differente rispetto al passato. Dopo una piccola sosta, il programma domenicale di RAI 1 ha deciso di tornare comunque in onda per intrattenere il pubblico attuando, chiaramente, tutte le misure di sicurezza necessarie. Tra queste, ovviamente, c’è il divieto di dare luogo a spostamenti e assembramenti ingiustificati. Per tale ragione, la padrona di casa si è messa in collegamento video con gli ospiti.

Oggi, tra le varie telefonate, c’è stata anche quella avvenuta tra Mara Venier e Stefano De Martino. Quest’ultimo ha spiegato come sta trascorrendo la quarantena, e poi ha svelato una novità. Il ballerino ha ammesso che in questo tempo libero si sta cimentando nello studio della tromba. Non potendosi recare dal suo maestro, però, sta seguendo lezioni per corrispondenza. A quel punto, la conduttrice gli ha chiesto di suonare qualcosa.

La gaffe della conduttrice

Stefano De Martino, allora, ha spiazzato tutti suonando perfettamente, anche Mara Venier è rimasta basita e gli ha fatto i complimenti. Dopo poco, però, il giovane è scoppiato a ridere ed ha spiegato che fosse in playback. La Venier, un po’ interdetta, non ha afferrato subito la questione, al punto che ha chiesto al suo interlocutore se la stesse prendendo in giro. I tecnici in studio sono scoppiati a ridere ed hanno fatto capire in modo più esplicito alla presentatrice quale fosse la verità.

Dopo questo momento alquanto esilarante, Stefano ha raccontato cosa sta facendo in questi giorni ed ha elogiato sua moglie per gli ottimi cibi che gli prepara. Inoltre, ha anche spiegato che suo figlio Santiago sta vivendo abbastanza bene tutta questa situazione dato che, essendo piccolo, vede quasi come una festa il non poter andare a scuola.