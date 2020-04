Unica passeggera a bordo del volo: gli addetti la passano in prima fila

Da quando è scattata l’emergenza Covid-19, ogni stato nel mondo ha preso delle misure tali sa poter limitare al minimo il contagio. Ad esempio sono state ristrette le possibilità di viaggiare, se non per delle comprovate esigenze.

Sarà forse per questo che l’aereo protagonista di questo aneddoto si è ritrovato con un’unica passeggera a bordo del volo. Una situazione che non è pesata né alla donna in questione, né agli addetti di volo. Anzi questi ultimi se ne sono presi cura proprio come fosse una regina.

Unica passeggera a bordo del volo: la donna riprende con lo smartphone quel momento

L’unica passeggera a bordo del volo è stata una donna costretta da alcune necessità a quel viaggio. Si è dovuta infatti spostare da Washington DC a Boston, nonostante l’emergenza pandemica da Covid-19. Ma non avrebbe mai immaginato di essere protagonista indiscussa di quel trasporto unico. Quando si è ritrovata tutta sola, la donna ha deciso di riprendere in un video quello che accadeva in aereo. In fondo non capita tutti i giorni di essere la sola a bordo.

Sheryl Pardo ha spiegato che la scorsa settimana ha dovuto affrontare quel viaggio per andare a trovare sua madre malata. Uno spostamento necessario dato che le condizione dell’anziana erano critiche (e infatti si è spenta poco dopo). Sheryl ha trovato disponibile solo il volo American Eagle, che avrebbe potuto ospitare quasi 100 passeggeri.

Sola a bordo, Sheryl fa la pashá

Sheryl ha scoperto quasi subito di essere la sola ad aver preso l’aereo. Come unica passeggera a bordo del volo, ha avuto sin dal primo istante le attenzioni degli addetti. E così ha pensato bene di immortalare quel momento, unico nel suo genere. Si è sentita proprio una pashà, la regina di quel viaggio godendosi ogni minima coccola da parte di hostess e addetto di volo.

La donna ha infatti spiegato che i due addetti di volo presenti a bordo l’hanno invitata a trasferirsi in prima classe. Dopodiché si sono mostrati più che disponibili, fornendole un servizio eccellente durante tutto il tragitto. Certo, date le circostanze forse c’è poco da gioire. Ma sta di fatto che l’unica passeggera a bordo del volo ha voluto riprendere il momento, per ricordarsi per sempre di essere stata protagonista indiscussa di un viaggio, fatto appositamente per lei.