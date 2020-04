Grande Fratello Vip, Andrea Denver è sconvolto a causa di Sossio Aruta

Andrea è sconvolto

Manca poco per decretare il vincitore dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Il primo ad aver avuto accesso alla finale è stato Sossio Aruta. Pare che sia molto amato dal pubblico di canale 5 al punto tale da dargli questa possibilità. Fin dai tempi di Uomini e Donne ha riscosso un enorme successo e da allora è sempre più un crescendo.

Ha promesso che se sarà lui a vincere, darà il montepremi alla sanità per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus. Nelle ultime ore, però, potrebbe andare via dalla casa prima del previsto per aver trasgredito il regolamento. Andrea Danver ne ha pagato le conseguenze.

Una scoperta sconvolgente

Andrea è sconvolto a causa di Sossio. Quando un concorrente partecipa al reality in un secondo momento, ha l’obbligo di tacere su quanto accade all’esterno. Dato che l’ex cavaliere di Maria de Filippi è entrato nella casa a metà percorso, avrebbe dovuto fare attenzione.

L’altro giorno, invece, ha riportato una notizia che ha spiazzato tutti, soprattutto Andrea e Paolo Ciavarro. Ha rivelato che il giocatore di basket Kobe Bryant, conosciuto a livello mondiale, è morto in un drammatico incidente in elicottero insieme alla figlia. Il tutto è avvenuto a inizio anno, dunque non potevano essere a conoscenza dell’accaduto.

Andrea è rimasto sconvolto al punto tale da piangere per la scomparsa del suo mito. Nonostante la produzione abbia tentato di nascondere il momento di sfogo, i telespettatori hanno notato ciò. Ragion per cui hanno chiesto dei provvedimenti per Sossio. Non è la prima volta che l’uomo si trovi al centro dell’attenzione.

Basta ricordare alle continue discussioni avute con Teresanna Pugliese e con Antonio Zequila. Con la prima ha oltrepassato il limite con offese dirette ai rispettivi partner mentre con l’altro ha sfiorato una rissa. Tuttavia ha dalla sua parte i telespettatori e molti utenti social.

Nessun provvedimento disciplinare

Per il gesto di Sossio non ci saranno delle conseguenze negative, poiché il reality sta per concludersi. Se alcuni esultano per questa notizia, altri si sono lamentati. Se non ha rispettato una regola del gioco, dovrebbe essere punito. Del resto per Clizia Incorvaia c’è stato un provvedimento dopo aver dato del Buscetta ad Andrea.