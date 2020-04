Pink su Instagram, “Io e mio figlio positivi al Coronavirus..” (Foto)

Pink, la nota cantautrice statunitense, aveva detto in passato che non avrebbe più pubblicato foto sui social. Alcuni giorni fa, però, ha pubblicato una foto speciale sul proprio profilo Instagram. Una foto che la ritrae con il figlioletto di 3 anni.

Ad accompagnare lo scatto una didascalia abbastanza lunga in cui la donna conferma di essere risultata positiva al Coronavirus. E lo stesso discorso vale per il figlio Jameson. L’emergenza è passata e, adesso il pericolo è scansato. Per aiutare gli Stati Uniti in questo dramma, però, ha annunciato una donazione record, un milione di dollari.

Pink, positiva al Coronavirus

Pink ha deciso di comunicare ai fans che la seguono sui social di essere risultata positiva al Covid-19. La notizia della positività risalirebbe a circa due settimane fa ma è stata resa nota soltanto nelle ultime ore. Pink ha detto di aver accusato, una quindicina di giorni fa, i sintomi del Coronavirus e che lo stesso valeva anche per il figlio di tre anni. Fatti i test, grazie al proprio medico, il risultato è stato di positività per entrambi.

Per fortuna nessuno dei due ha avuto la necessità di un ricovero ospedaliero. Sempre seguendo i consigli del proprio medico di base, la cura effettuata a casa ha avuto la giusta efficacia. Trascorso, quindi, il periodo di quarantena, ai test successivi è emerso che l’infezione era stata sconfitta in maniera definitiva. (Continua dopo il post)

“Questa malattia è reale e grave” scrive Pink su Instagram. Il governo, a suo dire, dovrebbe rendere i test più accessibili a tutti in maniera da limitare i ricoveri quando, ormai, è troppo tardi. “Le persone devono sapere che la malattia colpisce giovani e anziani, sani e malati, ricchi e poveri”, dice. Un chiaro appello a tutti affinché i rischi da Coronavirus non vengano sottovalutati.

Una donazione importante

Per aiutare gli Stati Uniti in un momento particolarmente difficile, in cui i casi si moltiplicano di giorno in giorno, Pink ha annunciato una maxi donazione. La cantante donerà un totale di un milione di dollari. Ben 500 mila dollari andranno al Fondo di Emergenza dell’ospedale della Temple University di Filadelfia dove la madre ha lavorato per 18 anni.

Altri 500 mila dollari, invece, andranno al fondo di crisi COVID-19 del sindaco di Los Angeles. Il post viene chiuso da un appello che, nelle ultime settimane hanno fatto in tanti e che, si spera, verrà recepito da tutti: “Restate a casa”.