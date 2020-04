Grande Fratello Vip, tutti contro Pago e Serena Enardu:”Da quando è entrata lei…”

Ormai il Grande Fratello Vip volge al termine. Per i concorrenti è giunto il momento di fare un bilancio. Inevitabile, quindi, che i protagonisti si guardino indietro ricordando i momenti più significativi di un percorso molto lungo. Tra questi tutti in maniera univoca hanno parlato di Pago e Serena Enardu.

La vicenda del cantante e dell’ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto discutere non solo i coinquilini ma anche il pubblico da casa. A distanza di alcune settimane dall’uscita di entrambi dalla casa più spiata d’Italia, non mancano i commenti, per la maggior parte tutt’altro che carini.

Paola Di Benedetto, Antonella Elia e Sossio Aruta hanno parlato proprio di Pago e Serena Enardu. In particolare per quanto concerne il cantante, le opinioni dei concorrenti arrivati all’ultimo atto del Grande Fratello Vip sono decisamente poco carine.

L’avventura al Grande Fratello Vip tra Pago e Serena

La crisi tra Pago e Serena Enardu è iniziata quando sono entrati nel cast di Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse ancora vivo dopo 7 anni di relazione. Il loro viaggio nei sentimenti è stato a dir poco accidentato. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte. Quella con il tentatore che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante. In conclusione è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale.

Quando ormai la loro storia d’amore sembrava essere arrivata al capolinea il nuovo colpo di scena, sempre a favore di telecamera. Serena Enardu è entrata nella casa rivelando a Pago di essere ancora innamorata di lui e di voler ricostruire il rapporto. A distanza di qualche settimana la bella sarda ha avuto la possibilità di entrare come concorrente all’interno della casa più spiata d’Italia. Nonostante entrambi siano stati eliminati a poche settimane di distanza, una volta fuori hanno cominciato a viversi la loro storia.

L’attacco dei concorrenti del Gf Vip

Come detto in precedenza, Paola Di Benedetto, Antonella Elia e Sossio Aruta hanno parlato proprio di Pago e Serena Enardu. L’ex madre natura ha spiegato che dal suo punto di vista da quando è entrata lei lui si è distaccato.

La showgirl ha preso le parti di Pago, rivolgendosi agli uomini e casa. Secondo lei tutti gli uomini innamorati come lo è il cantante, prima litiga con la propria donna e poi cerca di far pace. In chiusura Sossio ha rivelato che il lavoro degli autori e del montaggio può modificare la percezione di quello che si vede a casa.