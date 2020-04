“Dovevi aspettare a farlo…”: Antonella Clerici rimproverata in pubblico, ecco cosa è successo [FOTO]

Antonella Clerici e la quarantena nel piemontese

Antonella Clerici sta trascorrendo la quarantena da Coronavirus insieme alla sua adorata figlia Maelle e il suo compagno Vittorio Garrone.

I tre abitano in una villa nel bosco a qualche chilometro da Alessandria, in Piemonte. Quindi hanno a loro disposizione un ampio parco dove fare delle passeggiate e prendere un po’ d’aria sana.

L’ex padrona di casa de La prova del cuoco come gran parte degli italiani si sta dedicando ai fornelli. Lei in più realizza delle dirette Instagram insieme a suoi amici o protagonisti del cooking show di Rai Uno quando lei ne era ancora la conduttrice conduttrice. Ma nelle ultime ore la professionista lombarda è stata ripresa sul social, per quale ragione?

Una follower rimprovera l’ex conduttrice de La prova del cuoco

Di recente Antonella Clerici ha commesso un gesto che ha fatto arrabbiare, ovviamente in modo ironico, una sua follower di Instagram che la segue da oltre un ventennio e che l’ha apprezzata già ai tempi del programma culinario di Rai Uno, La prova del cuoco. La professionista lombarda, nelle ultime ore ha condiviso uno scatto in cui ha dato il buongiorno a tutti coloro che la seguono sui social network, mentre stava facendo colazione nella sua ampia cucina.

Oltre al caffè, alla marmellata ed al burro, sul tavolo era presente anche un altro prodotto dolciari che secondo l’utente non doveva stare lì. Cosa? “Il primo commento negativo che devo farti… In 20 anni che ti [email protected] Non hai rispettato la tradizione.. Hai già addentato la colomba.. Io sono per la tradizione…Dovevi aspettare Pasqua”, ha scritto la sua fan.

Antonella Clerici mangia la colomba pasquale prima del tempo

In poche parole la follower non si aspettava minimamente una cosa del genere da una persona appassionata di cucina, che per ben 18 anni ha presentato uno dei cooking show, La prova del cuoco. Naturalmente la sua seguace l’ha rimproverata in modo ironico, anche se altri utenti web non hanno apprezzato il modo in cui si è posta la donna. Ecco il post in questione: