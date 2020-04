Oroscopo Paolo Fox 6 aprile 2020, le previsioni astrologiche di lunedì: Gemelli favoriti, Acquario nervoso

L’oroscopo di Paolo Fox del 6 aprile 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dell’Ariete si prospetta una giornata molto impegnativa. Per le persone del Sagittario è un periodo di ripensamento. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 simboli dello zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 6 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa settimana avrete una marea di cose da fare. Anche se questo è un periodo limitante, da sabato Mercurio entrerà nel vostro segno e vi porterà tanta forza. Sicuramente molti di voi hanno ridimensionato ma anche rivalutato l’amore.

Toro – In questi giorni avete voglia di recuperare il tempo perduto e di porvi degli obiettivi concreti. La speranza non vi manca, anche se questo è un periodo limitante. Grazie a Giove, in ottimo aspetto, vincerete ogni battaglia. C’è chi sta già facendo progetti per l’estate.

Gemelli – In campo sentimentale siete tra i favoriti di questa settimana. È molto importante vivere nuove storie, magari anche con persone conosciute sui social. Chi ha una relazione può potenziarla. A volte, proprio nei momenti di difficoltà si può rafforzare un rapporto.

Previsioni di lunedì 6 aprile 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Nelle prossime settimane Saturno non sarà più in opposizione, e questo costituisce un elemento di forza, di vantaggio per il futuro. Si possono stabilire nuove regole.

Leone – In questa giornata Venere privilegia l’aspetto emotivo, romantico, amoroso, amichevole della vita. L’oroscopo di Paolo Fox raccomanda di fare molta attenzione ai soldi e al lavoro.

Vergine – Questo 2020 è un anno molto importante per liberarvi del passato oppure ripartire da zero. Spesso ci vogliono episodi di grande potenza nella nostra vita, che sono utili a favorire cambiamenti. In ogni caso, siete più responsabili e attivi. Solo l’amore è ancora un po’ sottotono.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Avete voglia di programmare qualcosa tra la fine primavera e l’inizio dell’estate. Al momento c’è ancora qualche piccolo pensiero e poi da sabato Mercurio va in opposizione. Le questioni lavorative ed economiche creano qualche blocco, che però sarà superabile. In amore dovete cercare le persone che hanno la vostra stessa capacità di amare e che vogliono fare progetti insieme a voi.

Scorpione – Questa è sicuramente una fase migliore se la paragoniamo a quella di fine dicembre e inizio gennaio. È proprio nei momenti di grande difficoltà che riuscite ad andare avanti bene. Questa è una situazione interessante anche per i rapporti interpersonali.

Sagittario – Periodo di ripensamento. Forse avete due storie in ballo oppure una vita sentimentale che non vi appaga più. Siete talmente agitati che pensate di non aver più le idee chiare. Questa situazione è molto pesante per le coppie che stanno vivendo un confronto importante. Forse avete capito che c’è qualcosa da rivedere.

L’oroscopo di Paolo Fox del 6 aprile 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Il vostro segno sta bene solo quando sa di avere garanzie. È vero che è un periodo difficile, ma può portare anche delle risorse. L’uomo delle stelle vi ricorda che i primi sei mesi dell’anno porteranno dei cambiamenti.

Acquario – Se in questi giorni siete nervosi non date la colpa agli altri, perché siete parte di questo problema. Se avete rimandato delle decisioni che da tempo avreste voluto prendere, se volevate chiudere certe trattative o non siete soddisfatti in amore, ora pagate pegno. Dovete fare una revisione dei conti nella vostra vita.

Pesci – Vi trovate in una situazione ambigua che riguarda l’amore. Chi ha una nuova storia si accorge che non decolla, chi ha una storia di vecchia data si accorge che ci sono problemi insormontabili. Magari manca la fiducia oppure qualche verità è stata nascosta troppo a lungo. Avete raccontato bugie?