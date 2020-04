Grande Fratello Vip, Sossio Aruta ha parlato di Pago. Ecco i dettagli

Sossio ha parlato di Pago

A breve anche l’attuale edizione del Grande fratello Vip volgerà al termine. Quest’anno in finale arriveranno 6 concorrenti. Gli ultimi 2 saranno decretati dal televoto della settimana, dunque lo scopriranno nell’ultima diretta. I telespettatori credono che saranno Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, ma Andrea Denver potrebbe riservare qualche sorpresa.

Essendo rimasti in pochi, spesso si dedicano a piacevoli conversazioni nel giardino. Paola Di Benedetto ha confessato di essere contenta dell’assenza di Antonio Zequila. Non vuole peccare di falso buonismo, dunque non intende nascondere la sua gioia. Anche Sossio Aruta ha detto la sua opinione su un altro ormai fuori dai giochi. Si tratta di Pago in relazione a quanto accaduto con Serena Enardu.

‘Dall’esterno Pago è risultato un uomo senza dignità’

Sossio ha parlato di Pago e del suo percorso all’interno della casa. All’inizio partecipava alle dinamiche del gruppo, si metteva sempre in discussione e cercava costantemente un confronto. Affrontava le giornate con il sorriso sulle labbra, trasmettendo così positività. Dopo la sua esperienza a Temptation Island Vip è riuscito a conquistare il cuore di tutti.

Ragion per cui la notizia della sua partecipazione al Gf Vip è stata ben accolta. Quando è arrivata Serena ha avuto un cambiamento radicale al punto tale da far ricredere sul suo conto. Ha iniziato a complottare contro gli altri, soprattutto contro coloro che non sostenevano il ricongiungimento. E’ diventato cupo e ha perdonato il flirt che Serena ha confessato di aver avuto con il tentatore Alessandro Graziano.

Sossio ha detto che al di fuori della casa ha mostrato di non avere dignità. A quel punto è intervenuta Antonella per sottolineare che ha perdonato la fidanzata per amore. Non bisognerebbe badare a nulla se c’è di mezzo un vero sentimento. Attualmente la coppia si dichiara felice, in quanto sta trascorrendo la quarantena con il figlio di lei.

Sossio contro Teresanna

Sossio è stato il primo ad accedere alla finale e il merito è solo degli italiani fedeli al reality. Ha battuto forti personaggi, come Zequila e Teresanna Pugliese. Con quest’ultima si è spesso scontrato per banali questioni. L’ultima volta, però, hanno entrambi oltrepassato il limite offendendo i rispettivi partner. Non è stata una bella scena, però molti hanno sostenuto il cavaliere di Uomini e Donne.