“Ho pagato sulla mia pelle…”: Amadeus, il momento nero del conduttore dei Soliti Ignoti

La breve carriera di Amadeus a Mediaset

Non tutti ricordano che diversi anni fa Amadeus era alla guida de L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno. Dopo il suo addio sono subentrati Carlo Conti, il compianto Fabrizio Frizzi ed infine Flavio Insinna. All’epoca il marito di Giovanna Civitillo lasciò la tv di Stato perché ricevette a un’allettante proposta da parte di Mediaset.

E se la conduzione del Festivalbar sfumò per un cavillo burocratico, successivamente gli vennero affidati due quiz, 1 contro 100 e Formula Segreta che si rivelato o un flop. A quel punto la carriera del padrone di casa dei Soliti Ignoti ebbe uno stop e lui si convinse che era finito.

Il rimorso del conduttore dei Soliti Ignoti

Infatti il suo ritorno in Rai non è stato del tutto semplice, visto il divorzio traumatico con la tv di Stato di un paio di anni prima. Quindi il professionista Amadeus fu costretto a ripartire dopo lo sfortunato passaggio a Mediaset.

Una scelta, quella del ritorno all’azienda televisiva di Berlusconi, di cui lui stesso conduttore dei Soliti Ignoti si è pentito, come ammesso in un’intervista realizzato un po’ di anni fa per il quotidiano Libero. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto il padre di José.

Le parole di Amadeus a Libero

Intervistato da Libero, diversi anni fa Amadeus che non avrebbe più lasciato la Rai per tornare a Mediaset. In quell’occasione il professionista aveva detto che da quell’esperienza ha imparato che non lascerà mai più nulla, o lo cacciano o resto al suo posto. Il marito di Giovanna Civitillo ha maturato questa consapevolezza dopo quella scelta che col senno di poi si è rivelata errata.

“Lasciai L’Eredità perché sono amante del cambiamento e perché non sono uno di quelli che si inchioda su una poltrona senza mettersi più in discussione. Penso non sia rispettoso nei confronti di se stessi e del pubblico. A volte questo spirito mi ha fatto andare incontro ad alcuni errori che ho pagato sulla mia pelle”, disse Amedeo Sebastiani.